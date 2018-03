"O Chiclé" fue trasladado a la sede del Imelga en Pontevedra en lugar de a los juzgados de Ribeira

Pese a la expectación que generó el anuncio de que el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, "O Chiclé" sería trasladado a primera hora de esta mañana hasta los juzgados de Ribeira para que el juez instructor del caso de la desaparición y muerte de Diana Quer le tomase declaración por la carta en la que implica a su mujer , Rosario Rodríguez Franco, en el crimen de la joven madrileña, esta comparecencia no se llevará a cabo hoy. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicaron que en la sede judicial de la capital barbanzana no estaba previsto que se llevase a cabo esa diligencia pese a que hasta la ciudad se desplazaron desde A Coruña hasta tres furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios- del Cuerpo Nacional de Policía. Este periódico ha podido saber que "O Chiclé" ha salido a primera hora del día desde la prisión pontevedresa de A Lama en el interior de un furgón policial, pero que su destino no era Ribeira sino la sede de la subdirección territorial del Instituto de Medicina Legal (Imelga) en Pontevedra.