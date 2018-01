Chiclé llegó a presumir de que mató a una persona, pero no le creyeron por fanfarrón

La fama de fanfarrón que se ganó el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, provocó que la gente a la que les llegó a decir que había matado a una persona no lo creyesen. Desde que se tuvo conocimiento de su detención como principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer -mañana, a las 21.00 horas, se celebrará un funeral público en la iglesia de Santa María de Caná, en Pozuelo- y del hallazgo de los restos mortales de la joven madrileña sumergidos en un aljibe de una fábrica del lugar de Somoza (Asados-Rianxo) fueron varias las voces que surgieron para recordar que entre las muchas historias que les contaba se incluía que asesinara a alguien. En aquellos momentos las reacciones que tuvieron fueron las de reírse y no creerse lo que les decía pues no lo veían capaz.

Es el caso de un muchacho que coincidió en sesiones de rehabilitación con Chiclé, que por aquel entonces estaba de baja por un problema en un hombro, y que ahora dice que le contó que matara a una persona, así como otras cosas que jamás pensaría que eran verdad pero que, con el paso del tiempo, al final se ha comprobado que si lo era, al menos en el caso de la adolescente de Pozuelo. Su reacción, así como la de otras personas que le escucharon decir eso, ahora es que personas así no merecen vivir.



Pero, eso no era lo único de lo que presumía el detenido por el crimen de la joven madrileña, pues ante varias personas de su círculo llegó a decir que sabía donde esconder un cadáver sin que nadie pudiera descubrirlo. Incluso hay quien dice que llegó a decirle a alguien que sabía donde estaba el cadáver de Diana Quer, pero nadie le creyó, pues tenía fama de mentiroso, y pensaban que no era más que “unha das súas”. Otros que no se lo escucharon decir, indicaron que no les extrañaría que presumiera de ello, pero entienden que nadie le diera credibilidad. Con lo que se sabe ahora, dicen que no le veían capaz de matar a nadie, aunque se moviera en el mundillo de la delincuencia. En este sentido, recuerdan que “fardaba” de la droga que pasaba y de sus hazañas como furtivo, actividad en le provocó un buen número de visitas a centros sanitarios para que lo atendieran de sus lesiones, pero nunca pensaron que cometiera un crimen tan atroz y que ocultase el cadáver durante 16 meses.