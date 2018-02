“Chiclé” trata de seguir manteniendo contacto con su mujer y su hija mediante el envío de correspondencia

El rianxeiro José Enrique Abuín, alias “Chiclé”, que lleva desde el pasado 1 de enero en prisión preventiva y sin fianza, bajo la acusación de ser el presunto autor de la desaparición y muerte de Diana Quer, necesita comunicarse con el exterior, principalmente con su familia. Prueba de ello es que, además de las dos visitas que le hizo su hija de 13 años acompañada de su mujer, Rosario Rodríguez, este individuo haya solicitado un vis a vis con su pareja. Pero, hace un par de semanas que no sabe nada de ambas, pues no han podido desplazarse hasta la cárcel pontevedresa de A Lama, en la que está recluido, debido a que hace 10 días a ella le rompieron el cristal de una ventanilla de su coche en Catoira para robarle el bolso, y no fue hasta el pasado jueves en que se lo entregaron. Por ello, decidió escribirles cartas para mantener contacto con ellas.

Sobre el contenido de esas misivas, nada ha trascendido pues, según indicaron algunas fuentes, se trata de un asunto que debe quedarse en la más estricta intimidad, pero precisan que no varía en exceso de lo que les transmitió en los encuentros que mantuvieron hasta ahora en las visitas que le realizaron. Del mismo modo, indicaron que a la parte de la familia natural de Catoira no se les pasa por la cabeza hacerle una visita en la cárcel, al igual que sucede con una parte importante de la que tiene en el municipio rianxeiro, que asegura no querer saber nada de él. Sin embargo, apuntan que los padres del “Chiclé” no descartan ir a la prisión para mantener un encuentro con él, a pesar de que la madre lo llegó a calificar de “monstruo”, “ogro” y “miserable”, pero señalan que, según se va enfriando el asunto, es cuando más se plantean esa posibilidad. l