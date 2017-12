El chófer de un bus escolar que llevaba a niños de regreso a sus casas da positivo en cannabis

El chófer de un autobús de una de las rutas escolares de Boiro dio positivo en el control de drogas al que fue sometido en la tarde del pasado lunes por parte de la Policía Local, dentro de la campaña específica sobre ese tipo de vehículos y sus conductores en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). Los agentes municipales lo interceptaron en torno a las 17.18 horas cuando el referido vehículo de transporte escolar, perteneciente a una empresa de Noia, que acababa de recoger a los alumnos de un centro educativo del municipio, circulaba por la carretera de titularidad autonómica AC-305, a la altura del lugar de Sequelo, en las inmediaciones del Pazo de Goiáns.

La Policía Local boirense requirieron al chófer del autobús, un vecino de Boiro de 33 años, para que se sometiera a la prueba de detección de drogas en la conducción con un analizador, arrojando un resultado positivo en Tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal constituyente activo del cannabis. Por ese motivo, los agentes municipales de Boiro procedieron a denunciarlo por vía administrativa como consecuencia de una infracción muy grave, por una infracción a la vigente Ley de Seguridad Vial, lo que le acarrea la pérdida de seis puntos de carnet y una multa de 1.000 euros. La Policía Local no inmovilizó el autobús que manejaba al presentarse en el lugar otro conductor habilitado a requerimiento del conductor denunciado.

Este periódico se puso en contacto la empresa noiesa del autobús conducido por el chófer infractor para saber si había adoptado alguna decisión respecto al mismo, pero con resultado infructuoso. En este tipo de casos suele optarse por el despido inminente del trabajador. De hecho, algunos padres de alumnos de la villa boirense indicaron que no se entendería una resolución de la empresa que no fuera la reseñada.