El cierre del parking del Día agravará aún más el problema del aparcamiento en Boiro

Los problemas de espacio de aparcamiento llevan camino de agravarse notablemente mucho más si el administrador de la discoteca Tonos decide hacer efectivo su reciente anuncio de cerrar con cadenas el acceso al parking del supermercado Día para evitar situaciones que se registran allí y evitar su responsabilidad, o si esa medida la adoptan directamente los responsables de dicho establecimiento comercial. El gerente del referido local de ocio sostiene que alrededor del 60% de los vehículos que estacionan durante la mayor parte del tiempo en las 104 plazas señalizadas en esa explanada de más de 3.110 metros cuadrados no pertenecen a clientes que acuden a hacer sus compras a ese negocio de alimentación, sino que son de vecinos de la zona y otras personas que no encuentran cerca un sitio para aparcar sus coches, camiones, furgonetas y caravanas y que lo meten allí, aunque se trata de una propiedad privada.





Hasta ahora, Francisco Javier Otero señala que ha sido muy transigente, pero el riesgo de que toda la responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir allí en los botellones o por venta de drogas, así como los daños que puedan sufrir los vehículos allí aparcados, le han llevado a tomar esa decisión después de “estar esperando mucho tiempo a que desde el supermercado tomasen la decisión de instalar barreras para controlar el acceso a la explanada”. Añadió que él no va a ser el que corra con las consecuencias de que en el casco urbano no haya espacio para estacionar, y quien debe solucionarlo es quien tiene responsabilidades de gobierno en el municipio. En la villa boirense son bastante habituales las quejas tanto por parte de vecinos como de los grupos de la oposición por la falta de aparcamiento,.



Mientras tanto, desde el Ejecutivo local mantienen su decisión de que el parking de A Boqueira de A Negral, construido en tiempos del bipartito (BNG-PSOE) con fondos del Plan E del Gobierno de España y que, pese a no reunir las condiciones, es usado como centro de trabajo y almacén de algunas de las brigadas municipales. El alcalde, Juan José Dieste, sigue haciendo oído sordos a la demanda de que el parking del Concello abra festivos y domingos. Esa delicada situación se seguirá agravando si desde el gobierno liderado por el partido de la gaviota sigue adelante con planes de peatonalización de calles, lo que acarreará una mayor eliminación de plazas de aparcamiento, sin ofrecer alternativas para ello, como hace Ribeira con los aparcamientos disuasorios que se habilitaron en las zonas de Fafián y Abesadas y en la Rúa Agustín Fernández Oujo, y a los que se va a añadir uno más en Cubeliños.