Ciudadanos critica que el millón de euros para arreglar el Pazo de Goiáns lo paguen los boirenses

La rehabilitación del Pazo de Goiáns parece que será un hecho a raíz del anuncio realizado esta semana por parte de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Pero, el coste de esa actuación la tendrán que pagar finalmente los boirenses, pues el Concello deberá pagar con dinero de las arcas municipales el millón de euros correspondiente al préstamo al que tendrá acceso a través del Fondo de Cooperación en materia de rehabilitación gracias a la firma de un convenio suscrito esta semana. Esa circunstancia ha provocado las críticas del portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (C’s) de Boiro, Javier Chouza, quien denuncia la incapacidad del alcalde de la localidad, Juan José Dieste, por no conseguir arrancar un compromiso de la Xunta para que financié la reconstrucción del referido elemento del patrimonio cultural.

Javier Chouza, que manifestó que le parece muy bien que se restaure el Pazo de Goiáns, tal y como vienen manifestando todos los grupos de la oposición desde hace mucho tiempo, pues lo consideran una necesidad antes de que acabe por venirse abajo por completo, pero precisó que dicho crédito se pagará con dinero de los presupuestos del Concello de los próximos mandatos. A juicio de Ciudadanos de Boiro, este Ayuntamiento no puede asumir la totalidad de este gasto con cargo a las arcas municipales, y que en la financiación de esos trabajos deberían implicarse la Xunta de Galicia y el Gobierno central. El concejal de C’s subraya que en otras localidades y en casos similares el Ejecutivo autonómico sí colaboró en la restauración de inmuebles con subvenciones a fondo perdido. “Y es responsabilidad del equipo de gobierno de Boiro, con Juan José Dieste al frente, conseguir ese compromiso de sus socios de gobierno en la Xunta y también del Gobierno de España”.

Chouza indicó que para la gestión que supone solicitar un crédito, aunque sea sin intereses, no hace falta un alcalde, pues sostiene que un préstamo es un trámite que puede llevar a cabo cualquier funcionario municipal. “Lo que debería hacer el señor Dieste para una buena gestión y justificar el sueldo que recibe es arrancar el compromiso de otras Administraciones para que hagan la aportación económica sin que les cueste al bolsillo de los vecinos”. El portavoz de C’s agregó que la importancia del Pazo de Goiáns, por el hecho de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) sobrepasa el ámbito municipal y el Ejecutivo autonómico debe implicarse, así como el estatal, así como buscar la obtención de fondos europeos. Y puntualizó que eso lo debería tener muy fácil pues son del mismo color político. l