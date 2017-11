Un coche siniestrado en la AG-11 derriba un petril de la mediana, contra el que impactó un camión

La Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 17.500, a medio kilómetro de la salida de Rianxo, en la calzada en dirección hacia Padrón, fue escenario a las 7.45 horas de ayer de una salida de vía de un Ford Focus, conducido por la boirense M.J.L.P., de 37 años, que resultó herida. Inicialmente, su pronóstico era que presentaba lesiones de carácter leve -se quejaba de dolor en el pecho-, y fue evacuada en una ambulancia asistencial del 061 Galicia al Hospital do Barbanza. Su vehículo impactó bruscamente contra la mediana, causando daños en un guardarraíl y derribó un petril de hormigón, que fue a parar al carril izquierdo o de adelantamiento de la calzada en dirección hacia Ribeira. Al quedar dicho elemento sobre el asfalto, un camión con matrícula portuguesa acabó impactando contra él, lo cual causó desperfectos en dicho vehículo, pero su conductor resultó ileso.

Por otro lado, a la una menos cuarto de la tarde de ayer se registró otro accidente en la carretera DP-7301, en el lugar de Frións, en la parroquia ribeirense de Carreira. Un Citroën C-3, conducido por J.M.I.M., de 45 años, giraba a la izquierda para acceder a las instalaciones del centro ocupacional de la asociación Ámbar sin percatarse que por el otro carril procedía un Ford Focus, a los mandos de J.S.P.C., que resultó ileso, aunque su acompañante, M.P.S., de 80 años, sufrió heridas leves. Esta última persona y el conductor del primero de los coches fueron evacuados al Hospital do Barbanza en una ambulancia del 061. Al q1uedar los coches en medio de la carretera, fue necesario regular el tráfico, dando paso alternativo.