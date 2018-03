Comuneros de Boiro piden una asamblea ante una supuesta irregularidad en una permuta

Socios de la Comunidad de Montes de Cimadevila, Boiro de Arriba, Boiro de Abajo, Carrofeito, Aducil, Espiñeira y Brazos solicitan la convocatoria de una asamblea extraordinaria para que la junta rectora de dicha entidad les aclare los pormenores en que se lleva a cabo una permuta que se aprobó en la reunión ordinaria anual y que señalan tienen serias sospechas de que se pudieron cometer irregularidades. Ante eso, realizaron una recogida de firmas para solicitar la celebración de esa asamblea y lograron superar con creces el porcentaje necesario para ello, pues hablaron con 68 de los 175 comuneros y alcanzaron el apoyo de 64 socios.

Los comuneros que reclaman aclaraciones indicaron que con posterioridad a la asamblea ordinaria tuvieron conocimiento de detalles sobre la referida permuta que aseguran no se les comunicaron en la misma. En concreto, apuntan que no sabían que la línea de la extrema iba en ángulo, es decir, oblicua, en lugar de recta, hacia el frente, abarcando parte del frente de la propiedad contigua cuyo titular también lleva solicitando la permuta a la comunidad, pero hasta la fecha no fue atendida por sus responsables, aunque les pidió que la llevasen también a la asamblea general.

Los firmantes del escrito le remitieron un burofax el pasado 15 de febrero al presidente de esa comunidad de montes para solicitarle que se paralice la tramitación de la permuta en discordia y que se celebre una asamblea extraordinaria para poner en orden ese tema. Señalan que han pasado dos semanas desde entonces, teniendo conocimiento el máximo responsable de la entidad del envío del burofax a través de Correos, pero aún no fue a recogerlo, aunque tiene 30 días para hacerlo. Afirman que desconocen el motivo de ello, pero sospechan de que se pretende ocultar algo, pues mientras tanto siguen adelante con los trámites de solicitud de permuta ante los correspondientes departamentos de la delegación territorial de la Consellería de Medio Rural en A Coruña. Por ello, aseguran que mandaron una solicitud a estos últimos para que paralicen la toma de decisiones sobre la permuta mientras no se celebre la asamblea pedida.