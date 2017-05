Comuneros de Olveira ponen en duda la legalidad de una tala de gran magnitud en A Fieiteira

Comuneros de Olveira expresaron sus dudas sobre la legalidad de una nueva tala de grandes dimensiones que se llevó a cabo recientemente en una plantación de eucaliptos existente en el monte de A Fieiteira, perteneciente a esa parroquia ribeirense. Señalaron que nadie les comunicó que se iba a realizar esa actuación y que se llevaron una sorpresa cuando vieron las máquinas trabajando sobre el terreno. Añadieron que tampoco se abordó en ninguna asamblea, y añadieron que no se les da cuentas de cuándo ni cómo se vende algo que pertenece a la entidad, ni de lo que se compra. Añadieron que esperan recibir las explicaciones oportunas y que todo esté en regla, pues apuntaron que no sería la primera vez que se cometen supuestas irregularidades.

Cabe recordar que a finales de abril de 2016 comuneros de Olveira ya cuestionaron una tala de pinos entre el merendero de Teira y el monte Facho y que, al menos, veían con “certa nebulosa”. Indicaban que parte de la titularidad del terreno era de un vecino, pero que hay otra de la comunidad de montes y que desconocían como se había llevado ese proceso, pues precisaron que nadie les informó de ello. Entendían que las talas de árboles debían sacarse a subasta pública para luego adjudicarlas al mejor postor, y creían que no había sucedido en ese caso. Días más tarde, la presidenta de esa comunidad de montes ofreció explicaciones y documentos en los que trató de justificar que se llevó a cabo la subasta y el precio de adjudicación.