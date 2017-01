El Concello comenzará a sancionar la falta de civismo en el depósito de la basura fuera de los contenedores

El Concello de Riveira parece estar dispuesto a acabar con algunos comportamientos ciudadanos en relación con el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de basura. Así lo indicó el concejal de Benestar Comunitario, Emilio Pérez Outeiral, quien apuntó que la empresa concesionaria del mismo, con la colaboración de la Administración local, va a poner en marcha una campaña de sensibilización para que los ciudadanos sepan las normas que deben cumplir para un buen funcionamiento en la materia, y se les advertirá a quienes no las respeten o hagan un mal uso de ese servicio, por lo que de continuar serán sancionados. Esta fue una de las principales conclusiones de la reunión que, a propuesta de Rosa García Pose, de IPdeR, mantuvieron portavoces y ediles de los grupos municipales con el responsable de la empresa Urbaser.

Pérez Outeiral indicó que muchos de los problemas que se detectan en cuanto a limpieza de las calles y a la basura los causan los vecinos, precisando algunos ejemplos como dejar embalajes de electrodomésticos u otros artículos y residuos voluminosos por fuera de los contenedores y sin respetar los horarios establecidos, e incluso hay quienes dejan la bolsa al lado de esos recipientes pese a que están vacíos. “Hai una absoluta falta de civismo. Temos que poñernos as pilas se queremos ter unha Riveira limpa”, puntualizó. El edil popular indicó que se producen situaciones en las que residentes tiran las bolsas de basura desde las ventanas de sus viviendas y quedan tiradas o esparcidas por la vía pública, pues resulta imposible que de ese modo vayan dentro al estar las tapaderas cerradas.

Desde los grupos de la oposición riveirense se dio cuenta de otras deficiencias que detectaron, como falta de limpieza de los contenedores y que en algunas ocasiones están repletos de basura, así como la necesidad de una mejora en la limpieza viaria, como por ejemplo para la retirada de hojas. Desde la empresa les indicaron que de algunas cuestiones no tenían constancia, pero tomó nota y se comprometió a actuar dentro de sus competencias, pero precisó que, en todo caso, cumple lo fijado en el contrato. Emilio Pérez dijo que Urbaser lava los contenedores ocho veces al año, algo que es más frecuente en temporada estival.