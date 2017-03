El Concello flexibiliza las normas sobre las peatonalizaciones y trata de completarlas con otras medidas

El Ejecutivo local riveirense sigue apostando, tal y como mantiene el alcalde desde hace tiempo, su proyecto de peatonalización del casco urbano, pero se está encontrando con un fuerte rechazo vecinal y empresarial, no tanto por la adopción de esa medida, sino porque entiende que si no se realiza de una forma adecuada se les estará perjudicando notablemente. Sin embargo, a la salida de la reunión que mantuvieron ayer, durante una hora y media, una veintena de ellos con Manuel Ruiz y el edil Suso Freire, parece que la idea les va gustando más, porque entienden que flexibiliza lo que se entiende por una peatonalización al uso, al menos para no empezar se una manera drástica, y se contemplan incluso otras medidas de acompañamiento a ese proyecto.



El alcalde les volvió a insistir en el cambio de jerarquía apostando por el modelo que prime al peatón sobre los coches, pero añadió que ni los residentes ni los comerciantes de los tramos de Rosalía de Castro, Cristóbal Colón y Rúa de Galicia afectados por la peatonalización van a perder los derechos que tienen y podrán seguir accediendo por esos viales. Ruiz Rivas indicó que lo que tratan de evitar es la circulación de vehículos que utilizan esos viales como zona de paso para el puerto, por un lado, y hacia el barrio del Monumento, por otro, precisando que para esos se habilitarán alternativas, como es el cambio de dirección en la Avenida de Lugo. Añadió que se establecerá una vigilancia o control acorde al respeto que supone una calle peatonal. Y respecto a la ejecución del proyecto de pavimentación de los tramos a peatonalizar, que se incluye en la relación de obras del POS 2017, que pasa por instalar una plataforma única se prevé que esos trabajos se desarrollen en el último trimestre del año, para que estén rematados antes de Navidad.



Manuel Ruiz les informó que ya se firmó el contrato de alquiler de una finca en Abesadas para que funcione como aparcamiento gratuito y disuasorio, cerca del que ya está en uso, y con una capacidad aproximada para 125 vehículos. Del mismo modo, después del anuncio de noviembre pasado de que el Concello negociaba la recuperación del parking subterráneo del Centenario, el alcalde les dijo a los presentes en la reunión que estaban redactando el documento para presentarle una oferta de compra al administrador concursal por un importe de 500.000 euros. Todavía no está decidido si lo gestionará directamente el Ayuntamiento o a través de una concesión, pero que en todo caso los precios serían casi simbólicos.



Ruiz les dijo que en dos meses volverán a estar en funcionamiento las zonas azules. Respecto a estas últimas, hubo quien planteó que se habiliten ese mismo sistema en el Monumento, pero no parece que vaya a prosperar, pues se estarían causando perjuicios a sus residentes. Otra propuesta que surgió fue la de habilitar aparcamientos express en las plazas donde está el museo municipal y la posterior a Bazar de Oujo. Ruiz está a la espera de recibir una propuesta de la empresa Ferrín para conocer el coste que tendría habilitar una línea de bus circular entre As Saíñas y el Malecón, con precios bonificados para determinados usuarios.