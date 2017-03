RIVEIRA - El Concello invertirá 1,4 millones en reformar As Carolinas y el Malecón

El Ejecutivo riveirense está decidido a modificar la fachada marítima de la ciudad, incidiendo en el cambio de jerarquía viaria en favor de los peatones. Una de las actuaciones más importantes, que es la remodelación del Malecón y de la Avenida das Carolinas, parece que no se va a hacer esperar, pues se contempla en el proyecto de presupuesto que el alcalde pretende llevar a pleno el 6 de marzo. Se trata de una actuación con 1,4 millones de euros de inversión repartidos en dos anualidades, y para la que hay un compromiso de Portos de Galicia de contribuir con 400.000 euros.



Esas obras contemplan intervenciones entre las rotondas de la estación de autobuses y de As Carolinas. En la parte más pegada a las casas se creará una gran acera, el aparcamiento de vehículos será en batería y llevará un área central como el del Malecón. Entre el cruce con Rosalía de Castro y la estación de buses se habilitará una explanada de 5.000 metros, los cuatro carriles se reducirán a dos por el exterior y en la zona portuaria se creará un carril bici con dos sentidos entre los paseos de O Touro y Coroso. La estación de buses se trasladará y en su lugar se hará un parque, mientras que la glorieta ubicada al lado se desplazará unos metros.



En su afán de reducir el tráfico por la ciudad, el Concello destinará de las arcas municipales 60.000 euros al año a sufragar un autobús circular entre la estación, As Saíñas, Avenida da Coruña, Miguel Rodríguez Bautista, Abesadas, Rosalía de Castro y Malecón, que pasará cada 15 minutos por las paradas y que se prevé que empiece a funcionar a más tardar en julio.



EL PRESUPUESTO SUBE UN 33%

El alcalde hizo públicos ayer los principales números del presupuesto de este año, que asciende a 28.596.454 euros, lo que supone un aumento del 33%, sobre todo por las trasferencias de fondos del plan Edusi para acometer los proyectos de Riveira Atlántica+, aunque sin ellos también subiría un 9,6%. El alcalde indicó que se trata de un documento inicial en el que prima la prudencia y que al final queda desvirtuado ya que ahora no se contemplan inversiones y ayudas que recibirán algunos departamentos pues aún no se cursaron las órdenes

correspondientes. Manuel Ruiz indicó que se atienden los compromisos plenarios como del Plan Único y la Edusi, con los afectados por la EDAR y las alternativas de cambio de jerarquía viaria. Destacó que se dota de fondos para el comienzo del plan de empleo y acción juvenil. La inversión real rondará los diez millones (35%) y una cantidad similar irá a gasto corriente.