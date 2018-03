El Concello de Rianxo ya cuenta con una ubicación para disponer de centro de día en la localidad

La batalla iniciada hace más de una década para que Rianxo pueda contar con un centro de día para personas mayores, y que se intensificó con un cierre de afectados por la falta de ese servicio en el consistorio local, del que el próximo 12 de abril se cumplirán nueve meses, ha enfilado la recta final para que sea una realidad. Ello es posible gracias a que el Ejecutivo local ha encontrado el edificio en el que previsiblemente se va a emplazar, ya que después de analizar varias alternativas se ha decantado por uno. Las negociaciones están muy avanzadas y ya se da por hecha su adquisición.



El alcalde, Adolfo Muiños, manifestó ayer que es optimista respecto a la gestión del Concello y confirmó a este periódico que va a llevar esa propuesta de ubicación al pleno de la corporación municipal, que se reunirá el próximo jueves, 5 de abril (20.00 horas), para que le dé luz verde y se pueda continuar con todo el proceso. El mandatario local no quiso entrar en detalles sobre la ubicación antes de que se celebre dicha sesión y solicitó prudencia y discreción a ese respecto para que no se tuerza la operación. Parece ser que la situación del edificio elegido se le ha trasladado a los miembros de la plataforma creada para solicitar el centro de día para Rianxo y ha resultado de su agrado. Pero, por ahora, mientras no haya algo en firme, todo apunta a que mantendrán su encierro en dependencias municipales.



Respecto a la financiación de dicha operación de compra del inmueble, todo apunta a que saldrá de las arcas municipales, pero también se está a la espera de que se concrete el ofrecimiento realizado por el presidente de la Diputación de A Coruña en la visita realizada hace unos meses a la villa. Adolfo Muiños pidió tranquilidad, pues una vez que se tenga el visto bueno de la corporación municipal rianxeira empezará una larga carrera de fondo. A este respecto, el alcalde dijo que habrá que analizar aspectos importantes como la viabilidad, financiación y necesidad de acometer obras, como de accesibilidad, para instalar un ascensor o una rampa, y otras cuestiones.