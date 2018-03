El Concello de Ribeira analiza la viabilidad de un posible traslado del mercadillo semanal

El Ejecutivo local ribeirense lleva un tiempo analizando la viabilidad de un posible traslado del mercadillo que se desarrolla todos los sábados en la zona portuaria. Uno de los principales objetivos por los que se plantea el cambio de ubicación, que ya surgió en la época de José Luis Torres Colomer como alcalde, no es otro que supondría un importante ahorro para las arcas municipales, habida cuenta de que el Concello tiene que abonar cada año a Portos de Galicia unos 70.000 euros por la ocupación de ese espacio. La recaudación actual por los puestos ambulantes no resulta suficiente para hacer frente a ese pago y sale deficitario, según se indicó en más de una ocasión.



El referido estudio para ese posible traslado del mercadillo incluyó como alternativa una zona del casco urbano de la ciudad, que estuviera lo más céntrica posible, en el que no se causase perjuicios a los vendedores ambulantes, ni tampoco al resto del comercio y negocios de Santa Uxía. Ese sitio no era otro que la Praza de España y las calles transversales en dirección hacia la casa consistorial, e incluso la travesía de Canarias. Sin embargo, según indicó la concejala ribeirense de Mercados, Esther Patiño, los cálculos realizados no permiten que, por ahora, haya espacio suficiente para poder instalarse los alrededor de 260 puestos que están dados de alta en el espacio actual.



Por otro lado, respecto a la posible afección que pudiera tener la ejecución de las obra de reordenación de la Avenida do Malecón sobre el mercadillo de la ciudad ante una eventual ocupación del espacio portuario para desviar el tráfico rodado, el alcalde indicó que no está previsto que sea necesario que se lleve a efecto ese desvío de la circulación, por lo que los puestos ambulantes seguirían en donde están. A este respecto, Manuel Ruiz indicó que la referida obra se va a acometer por fases o tramos, por lo que siempre va a haber una zona por la que puedan pasar los vehículos a la par que se ejecuta la remodelación de dicha avenida.



En lo que al mercadillo se refiere dijo que se va a hacer algún cambio en la distribución de 43 puestos señalizados -la mitad están ocupados- que hay en una zona próxima a la caseta de Salvamento Marítimo, para evitar que algunas de las hileras de esos puntos de venta queden apartadas del recorrido natural de los clientes al atravesar por ese recinto. Con el nuevo diseño en esa zona habrá 36 puestos, y los siete restantes se ubicarán en la zona próxima a la primera lonja de la ciudad, en donde se empezó a ubicar a otros vendedores que se sentían desplazados. El Ayuntamiento de Ribeira abrió hasta el próximo 31 de marzo el plazo de renovación de los puestos ambulantes en el mercadillo.