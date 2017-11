El Concello de Ribeira desarrollará un plan de mejora del alumbrado público

El alcalde ribeirense anunció que encargará a los servicios técnicos municipales la elaboración de un plan de mejora del alumbrado público, que incluya las necesidades de todo el municipio. Manuel Ruiz lo hizo en el último pleno ordinario de la corporación local, durante el debate de la moción del PSOE para que se haga un proyecto de instalación de iluminación en la plaza entre el colegio Galaxia y la Casa da Xuventude. El primer edil dijo que, además de esta actuación, se incluirán otras en sitios como las calles de A Muralla y A Cobasa (Aguiño) y las sugerencias y quejas que se hagan llegar tanto al concejal de área y a la ingeniera municipal. Ruiz Rivas agregó que se compromete a incluir una partida económica en el presupuesto municipal de 2018 para acometer esa actuación.

Al comienzo de dicha sesión se había tratado la aprobación de una penalización a la empresa Ferroser por la demora en la finalización de la primera fase del contrato del servicio integral de alumbrado público exterior en Ribeira, que consistía en la renovación de todo el sistema de iluminación existente por lámparas tipo led. El alcalde indicó que, tras la conclusión del expediente abierto, quedó acreditada esa demora y que la sanción se recoge en el pliego de condiciones de la concesión de ese servicio, y que se cifró en 9.976 euros. Ahora se le concederán 10 días de trámite de audiencia al contratista para que la propuesta de sanción sea definitiva. Ruiz propuso que esa cantidad de dinero se destine a la instalación de más puntos de luz.

La proposición de la portavoz de IPdeR, Rosa García Pose, en relación a la petición de mejoras en las calles Cordieiro y Pérez Galdós, por entender que llevan mucho tiempo “deixadas”, finalmente no se votó, pues el alcalde le indicó que la primera ya está incluida en un grupo de pavimentaciones a realizar y la otra está previsto incluirla, junto a la Rúa Escorial en el POS. Por otro lado, la moción del BNG sobre la eliminación de especies exóticas invasoras dentro de los límites del municipio ribeirense fue aprobada por unanimidad tras introducirse una enmienda para que sea el Concello el que tome la iniciativa ante los órganos competentes, como Costas del Estado y la Consellería de Medio Ambiente, para solicitar que acometan esa actuación, ofreciendo la colaboración municipal en ese plan de control y erradicación y seguimiento de esas especies. El regidor le replicó a los nacionalistas que lo que no iba a hacer era actuar directamente sobre dunas y zonas protegidas, pues no tienen competencias y estarían incurriendo en un claro caso de prevaricación.