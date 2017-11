El Concello solicita a Portos la cesión de terreno para la estación de buses

El Ayuntamiento ribeirense solicitó a Portos de Galicia, a través de un escrito que entró en el ente autonómico el pasado 24 de octubre, la cesión temporal de terreno en la zona portuaria de la capital barbanzana para ubicar allí la nueva estación de autobuses cuando sea demolida la actual dentro del proyecto de casi un millón de euros para la reordenación de la Avenida do Malecón. La intención del ejecutivo es levantar en primer lugar un apeadero a lo largo de las tres chabolas o departamentos de usuarios existentes enfrente del actual mercado municipal en dirección hacia la rotonda de las Amas de Casa. En ese lugar se instalará inicialmente, con un retranqueo desde el muro del cierre portuario que oscilará entre 6,5 y 8 metros según cada zona afectada, una marquesina para dar cabida a 5 buses.

El alcalde de Ribeira, que siempre se mostró más partidario de hacer un apeadero que una estación de autobuses, por entender que la ciudad no precisaba de una infraestructura tan grande, indicó que posteriormente se levantará el edificio que sirva como zona de espera para los viajeros, con una cafetería y el punto de venta de billetes de autobús. La primera opción que baraja para su ubicación es la del espacio ocupado por la chabola más próxima al mercado municipal, que sería derribada. Pero, para dar ese paso deberá tenerse en cuenta los derechos de terceros respecto a los diferentes espacios de esa edificación. Manuel Ruiz indicó que, en caso de que se pueda derribar ese bloque de departamento de usuarios portuarios se conseguiría, además de habilitar el referido lugar de espera para pasajeros, suavizar la curva existente en la actualidad en ese punto..

En caso de que no se les permitiera esa opción, que es la que resulta de mayor agrado para el Ejecutivo local ribeirense por diferentes razones, desde el Concello ya tienen una alternativa, que sería una superficie que está más próxima a la glorieta de las Amas de Casa, en donde dispondrían de una superficie aún mayor, próxima a los 80 metros cuadrados, y se podrían hacer más cosas. El mandatario local indicó que la actuación para levantar un apeadero para los autobuses no parece que vaya a revestir ningún tipo de problema y sólo se estaría pendiente de su aprobación por parte de la entidad que preside José Juan Durán. El regidor sostiene que el inicio de las obras tan sólo estaría pendiente de la resolución se ese trámite administrativo, pues Ruiz Rivas indicó que para 2018 cuenta con partida presupuestaria para ello. l