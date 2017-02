O BARBANZA - Condicionados por el temporal

Las predicciones de adversa meteorología vuelven a condicionar la celebración de actividades al aire libre. En esta ocasión será el anunciado temporal de lluvia y viento el que echará por tierra las ilusiones de mucha gente de salir a la calle a disfrutar de los desfiles de disfraces y carrozas. De todas maneras, en sitios como Riveira parece que no temen a la climatología y anuncian que retarán al previsible aguacero y vendaval manteniendo el programa, que pasa por la salida a las 17.00 horas de las murgas y comparsas desde el auditorio hacia la carpa de la Rúa de Galicia, que estos días ya acogió actividades como el concurso de máscaras, una “choqueirada” y los talleres de “nReda no Entroido”.



Una vez en ese espacio cubierto, se desarrollará el tradicional festival, en el que se repartirán 2.350 euros en premios. Las siete murgas adultas serán el Club de Jubilados de Riveira, A Redonda Vella (Castiñeiras), Amencer, Haveira, la asociación de vecinos de Carreira, Os de Sempre (Porto do Son) y Real e Ilustre. También habrá dos murgas infantiles, de Alfaia y El Tomasón, y dos comparsas, la Residencia de Maiores y Alfaia. El jurado estará integrado por la edil Herminia Pouso de presidenta, y profesionales de diferentes sectores como Ángeles Pérez, que valorará la categoría de maquillaje, peluquería y vestuario; Manolo Álvarez Filgueira, para música y letra, y Alicia Martínez Maneiro, para artes escénicas, caracterización y puesta en escena. Y de secretario, con voz pero sin voto, estará Unai Gonzalez, técnico municipal de Cultura.



El concurso de disfraces y los talleres que estaban programados para la jornada de hoy en Boiro posiblemente no se celebrarán. Aunque en la localidad había vecinos que indicaban que se había tomado la decisión de posponer esas actividades al próximo fin de semana, hasta el momento del cierre de esta edición desde el Concello nadie había confirmado o emitido un comunicado oficial en ese sentido, por lo que habrá que esperar hasta última hora para saber lo que sucede.



En donde si parecen tener las cosas más claras es en el Concello pobrense. Desde la Secretaría de la Alcaldía comunicaron que el desfile de disfraces y carrozas previsto para las cinco y media de esta tarde quedó aplazado al 11 de marzo, a la misma hora, debido a las predicciones de adversa meteorología. No se trasladó al próximo sábado, 4 de marzo, para evitar la coincidencia con el Enterro do Felipe. Para la fecha anunciada podrán contar con las comparsas y charangas que estaban anunciadas. Del mismo modo, el plazo de inscripción en este certamen también se amplía hasta el día 10 del próximo mes.

También lo tienen bastante claro en Rianxo, en donde cuentan con una carpa instalada en la Praza de Castelao, en donde a las cuatro y media arrancarán los talleres de máscaras, juegos de Entroido, bingo carnavalero y la actuación del grupo Capoeira Raízes, y dos horas después habrá el espectáculo musical y humorístico de Trío Refugallo.