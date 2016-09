La Cooperativa de Abanqueiro y la Cofradía de Rianxo piden control sobre los compradores a furtivos

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, continuó ayer en la Cofradía de Pescadores de Rianxo y la Cooperativa Ría de Arousa de Abanqueiro (Boiro) la ronda de visitas que está realizando a las entidades marisqueras para conocer sus problemas y conocer de cerca su funcionamiento. En ambas entidades coincidieron en señalar que el furtivismo es su mayor problema, pues notan muchísimo la presión de los ilegales, por lo que pidieron la colaboración de los guardacostas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo insistieron que la mejor forma de erradicarlo con la realización de controles y otras acciones a las entidades legales que les compran el producto extraído o capturado ilegalmente. En este sentido, se refirieron a las comprobaciones realizadas en depuradoras que supuestamente les compraban el marisco, “pois se seguen a permitir eso o furtivo vai a seguir baixando á praia”. y añadieron que “os que imos polo legal nos custa moito competir ante prezos tirados”.

Quina, que dijo que en Rianxo también les demandan el dragado de los Lombos do Ulla, pero aclaró que eso está en función de los que diga y se pongan de acuerdo los técnicos y el sector, tuvo la oportunidad de conocer la forma de trabajo de la Cooperativa de Abanqueiro, en la que se completan los ciclos de marisqueo, clasificación, depuración, transformación y venta únicamente de producto de la ría arousana. También se comprometió a intermediar ante Augas de Galicia para acabar con las trabas que tienen con el criadero de almeja, debido a que el agua que se capta del mar es devuelta no como un vertido, sino que sale más limpia de lo que entró al pasar por 19 procesos de filtrado.