Correos no instalará un buzón en su estafeta de Ribeira por seguridad

A finales de septiembre la corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad dirigirse a Correos para demandar la introducción de mejoras en su servicio, como eran la apertura en horario de tarde de su nueva y moderna estafeta en la Avenida do Malecón, así como la colocación de un buzón de admisión de envíos en la fachada de dicha oficina. La respuesta no ha tardado en llegar, pues en la casa consistorial la recibieron hace aproximadamente un par de semanas y en ella se contempla en relación a la segunda petición referida que en la oficina postal no hay actualmente ese buzón de admisión por motivos de seguridad y que, por esa misma razón, no piensan habilitar ninguno. Sin embargo, recuerdan que también se puede hacer entrega de la correspondencia directamente en los propios mostradores de la misma sin tener que esperar cola para ello.

En relación a la instalación de buzones de correos, actualmente hay dos en el casco urbano, uno muy céntrico en el Malecón -que está desde principios de noviembre frente a la joyería Nespereira- y otro en la Avenida da Coruña, a la altura de la escuela unitaria de O Caramecheiro, en Deán Grande. Correos considera que con esos dos se cubren las necesidades de la población en ese ámbito, y precisa que existen otros tres en Corrubedo, Palmeira y Aguiño. Y recuerda que sus carteros rurales también hacen admisión al paso, con lo que pueden recoger las cartas de los vecinos que lo pidan.

Sobre el horario de atención al público, Correos destacan ellos organizan su red postal atendiendo a los criterios de eficiencia y para prestar un servicio sostenible y de calidad. “Para determinar las características y el horario de atención al público en sus estafetas, se busca conjugar de manera eficaz las demandas de la población con otros criterios operativos, para optimizar los medios y efectuar el adecuado desarrollo del servicio postal”, subrayaron. En este sentido, Correos considera que el horario actual de la oficina de Ribeira se encuentra adaptado a las necesidades actuales, no siendo necesaria su ampliación. Y sobre la cobertura del servicio en periodo vacacional, Correos dice que se realiza de conformidad con las normas de contratación que deben regir este procedimiento, teniendo en cuenta el carácter público de la sociedad y con el fin de atender las necesidades con los índices de calidad y eficiencia que les caracteriza.



Buzones para cartas de los Reyes Magos

Los niños podrán depositar sus cartas de los Reyes Magos en los buzones especiales que Correos instaló en las estafetas de Ribeira y Boiro. Además de fomentar el espíritu navideño, la iniciativa persigue incentivar la práctica de la escritura de los más pequeños de la casa. También podrán enviar su carta a través de la web www.departamentodeenviosextraordinarios.com, que a partir del día 20 de este mes abrirá su sede física en la Sala Arquería de Nuevos Ministerios en Madrid. Allí se recrea el viaje de las cartas con los deseos de los chiquillos desde el buzón hasta que las reciben Papá Noel y los Reyes de Oriente.