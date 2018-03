El CRA de Rianxo edita un vídeo para impulsar la campaña de matrículas

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Rianxo, que aglutina a ocho escuelas -Cruceiro, Outeiro, Cuvide, Pazo, Capela, Abuín, Rañó y Quintáns-, que cuentan con once unidades, puso en marcha una campaña para impulsar la matriculación de alumnos, aprovechando que hasta el día 20 de este mes estará abierto el plazo de admisión. El pasado lunes colgó en YouTube un video de 18 minutos, que se compartió en redes sociales, en el que se incluyen testimonios de padres, abuelos, profesores y del director con el fin de animar a que las familias inscriban a sus niños en esas unitarias. Ese audiovisual, que fue elaborado por la fotógrafa Antía Vicente, con vínculos en la localidad, ya ronda las 900 visitas. Aunque habrá que esperar a conocer los datos definitivos, destaca que además de niños de cada aldea, están recibiendo a padres del casco urbano rianxeiro que quieren tener a sus hijos en alguna de las escuelas del CRA.



Se trata de una iniciativa que ya se puso en marcha el curso pasado con la misma finalidad, dando continuidad a otras propuestas anteriores consistentes en la distribución de carteles. El anterior video fue más doméstico y de menor duración, y que estuvo dirigido por el profesor de música y coordinador de TIC, Martín Saborido, y tuvo gran aceptación. Esta vez se decidió hacer uno nuevo ya que algunos de los testimonios eran de familiares que ya no tienen a sus pequeños en esas escuelas. Además, se ofrecen imágenes del renovado aspecto que presentan las instalaciones tras las obras de las que fueron objeto, así como propuestas novedosas como el Clube de Ciencia, así como su apuesta por las nuevas tecnologías y sus innovadoras metodologías educativas.

El vídeo promocional parte de la pregunta “¿Que está pasando no CRA de Rianxo?” y al final invita a la reflexión con: “¿e agora xa sabes a que cole queres ir?”. En medio, se intercalan testimonios con imágenes de cada escuela, destacando la valoración de las familias de que el CRA encaja en la educación que quieren para sus hijos. Loli, abuela de Elsa y Carla, cree que los valores que se inculcan y su forma de educar son lo mejor cuando se trata de niños tan pequeños. Óscar, padre de Breogán, destaca la familiaridad y la educación que ayuda a ver distintas realidades; Juan, abuelo de Izan, subraya que haya pocos niños y que “as profesoras dan máis cariño”; y Luis, padre de Xohana Ulla, insiste en que es “superfamiliar”, con una atención más personalizada y que forma parte de su historia y quiere que lo sea de su hija y otros niños.



Óscar, padre de Sofía, subraya la cercanía entre la comunidad educativa y las familias, resulta muy fácil que ellos participen en las actividades y presenten propuestas que se atienden si son viables, y “somos capaces de tomas decisións sobre a educación dos nosos fillos”. Manuel, padre de Roi, se refiere a la atención más personal para los chiquillos y a los preciosos entornos, afirmando que “esto é unha gozada”. Ana, madre de Íker, habla de que los niños comparten cosas con otros de distintas edades, se respetan y son mucho más solidarios entre ellos y viven experiencias que en sitios con más alumnos no vivirían. Susana, madre de Gabriel, se refiere a que las aulas están masificadas en la mayoría de colegios y que es imposible que allí estén mejor atendidos que en el CRA.

Pprofesores como Baltasar Figueira señalan que están comprometidos con la educación y su formación y que al llegar las familias los tratan como uno más de ellas. Verónica destaca que el CRA de Rianxo trabaja por proyectos, como el actual relacionado con el Patrimonio, haciendo que las cosas sean interesantes y cercanas para los niños. Y el director, Tobías Betanzos, concluye los testimonios indicando que, además de acoger a los niños en las escuelas, también hace lo propio con las aldeas, a las que “dalle vida e a posibilidade de comunicación e encontro de todos”, subraya.