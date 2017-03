Cuarta Xusta sorprenderá en la Noite Kurraleira con la introducción del violín en su propuesta de rock gallego

Como anticipo a la celebración el próximo 13 de abril del festival Kurrala Rock en Corrubedo, la organización ha diseñado una programación de conciertos que tratarán de promocionar esa tradicional cita de Jueves Santo. Este sábado, a partir de las nueve y media de la noche, tendrá lugar en O Noite Lounge la I Noite Kurraleira, en la que se cuenta con un cartel muy atractivo por las diferentes e interesantes propuestas de rock en gallego que presentan los grupos invitados. Por un lado, actuará la banda melidense Cuarta Xusta, cuyos miembros prefieren que no se les encasille en un estilo concreto, y que interpretan temas propios, que van a incluir en su primer álbum discográfico, en el que ya trabajan, junto con sus primeros videoclips, además de versiones de grupos como Zenzar, Ruxe-Ruxe o Nao. Los más llamativo de esta formación musical es la incorporación del violín en medio de guitarras, bajo y batería, lo que supone un aliciente para acudir a presenciar su actuación.



El grupo toma su nombre de un intervalo musical, haciendo referencia a que en sus inicios hace un año era de cuatro integrantes, aunque en la actualidad ya son cinco: Marta Sánchez (guitarra y violín), Alberto García (guitarra y trompeta), Alba Vilariño (bajo y flauta), Andrés Otero (batería) y Aida López (cantante). Tres de ellos son alumnos de conservatorio -Aida y Marta en Melide y Alberto en A Coruña-, y piensan que quien sale con formación de ese tipo de centro deba ser para tocar música clásica, pues también puede servir para hacer rock, aunque se trate de algo más melódico. A sus espaldas ya cuentan con varias actuaciones en diversas localidades y ya tienen cerrados otros concierto en Lalín y A Coruña.



En esta Noite Kurraleira también se contará con un grupo local -es una de las condiciones del festival-, Los Sueños Húmedos, que hace versiones de Led Zeppelin, M-Clan y Extremoduro, entre otros. Del mismo modo, tiene algunos temas propios que aún no grabaron, peor no se descarta que ofrezcan alguno en el transcurso de su concierto. Está integrado por Andrés Pérez (guitarrista de la orquesta Platinum), Christopher “Buque” (vocalista), Miguel Guti (guitarrista), Antón Pérez (bajista) y contará con un nuevo batería, que es un vilagarciano, con el que ensayarán la víspera por primera vez. El cabeza de cartel será Superoito (Ordes), que está preparando su tercer disco en cuatro años, en los que ofreció más de 200 conciertos y actuaciones por los principales festivales gallegos.



Las dos próximas noites kurraleiras serán el 15 de marzo al mediodía en el Pub Ídolos, con Kerman (Madrid) y La Yegua Gris, que se vuelve tras dos años; y el 1 de abril, por la tarde, en la Sala Real de Aguiño, con Solfabirras (Pontevedra). Y para el Kurrala Rock, a la espera de si se cuenta con un cabeza de cartel, ya se puede avanzar la participación de grupos como Korkones (País Vasco), M.K.D.K.F. (Noia) y los riveirenses Asfire, Los Sueños Húmedos y La Yegua Gris.