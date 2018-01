Cuñados de “O Chiclé” tumban la coartada que lo eximiría en el caso de Diana Quer

Los cuñados del rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “O Chiclé”, ratificaron a media mañana de ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, que no estaban con su familiar en la madrugada del 22 de agosto de 2016 en que se produjo la desaparición de Diana Quer, tal y como ya le dijeron en su última declaración ante la Guardia Civil, y se queda sin coartadas. Así, “no le dan cobertura ya a ese individuo”, según manifestó el abogado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular conjunta de los padres de la joven madrileña, Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, a su salida de los juzgados ribeirenses.

En el Juzgado Número 1 de Ribeira se les tomó declaración en calidad de testigos a ambos -una de las hermanas de la mujer de José Enrique Abuín Gey y a su marido- en la causa abierta contra “O Chiclé” por los presuntos delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y agresión sexual. De esta manera se desdijeron de lo que habían manifestado inicialmente en el marco de las investigaciones de la Guardia Civil de que estaban con él aquella noche. En ese cambio resultaron providenciales las imágenes sobre el intento de secuestro de una mujer de 28 años de Boiro en la noche del pasado 25 de diciembre en la Rúa Bao y que les mostraron a ambos, así como a Rosario Rodríguez, al igual que otras pruebas sobre su vinculación con el caso de la adolescente de Pozuelo.

Fundamental

Pérez Lama ya señaló a su llegada a los juzgados ribeirenses que “es fundamental lo que vayan a decir”, aunque a su salida no profundizó en el contenido de las manifestaciones concretas de los cuñados, porque son “materia reservada”, al igual que las diligencias que acuerde el juez. De todos modos, el letrado agregó que “estos señores nada tienen que ver con el tema”. Dijo que ya habían tenido oportunidad de ver parte del sumario, que precisó que es muy “voluminoso” y que tienen que verlo y estudiarlo antes de hablar de estas cuestiones. El letrado de la familia Quer López-Pinel precisó que están a la espera de conocer un detalle fundamental, como es el resultado de la autopsia definitiva, además de otra serie de pruebas que se irán solicitando e incorporando a medida que transcurra el sumario, y precisó que por ahora no están previstas nuevas declaraciones y tampoco se acordó realizar una reconstrucción, pero es algo que previsiblemente se hará, “aunque es algo que depende de su señoría”.

Por su parte, el abogado de “O Chiclé”, José Ramón Sierra, acudió ayer por la mañana al centro penitenciario de Teixeiro en medio de una gran expectación mediática, pero aclaró que no había estado viendo a este cliente, sino a otros presos, pues la medida de incomunicación de Abuín Gey no se le retiró hasta las tres de la tarde. Eso sí, precisó que le llevó ropa debido a que no tenía otra que la que llevaba puesta desde su detención, y también se interesó ante los funcionarios de la prisión sobre cómo estaba, a lo que le dijeron que “bien”, “sin ningún tipo de problema”, y que recibe un tratamiento como un preso de especial seguimiento sin ninguna incidencia.

Sierra Sánchez adelantó que el próximo lunes, en torno a las cuatro y media de la tarde, acudirá nuevamente a la cárcel de Teixeiro, y esa vez sí será para reunirse con “O Chiclé”, una vez le proporcionen novedades sobre el informe preliminar de la autopsia que se le está practicando a lo restos mortales de Diana Quer, y que en estos momentos es lo que más le importa. Precisó que oficialmente no sabía nada, ni el juzgado tampoco en relación a que esas pruebas forenses descartaban el atropello. “En función del mismo, hablaremos con nuestro cliente de manera definitiva y tomaremos una decisión sobre si continuamos o no con su defensa, pero no por las filtraciones, sino con información fidedigna”.

Declaraciones sobre el intento de secuestro en Boiro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira tomó ayer declaración en calidad de testigos a los dos jóvenes que auxiliaron a la mujer de 28 años que el pasado 25 de diciembre fue víctima de unos hechos por los que también se detuvo a José Enrique Abuín Gey, “O Chiclé”, y que en esta causa está investigado por los presuntos delitos de detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones y contra la libertad sexual. Los muchachos relataron al juez lo que vieron y su reacción para auxiliar a la persona a la que un hombre estaba tratando de introducir en el maletero de su coche. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicaron que a la perjudicada y se le tomó declaración el día 31 de diciembre, cuando se ratificó en el contenido de la denuncia que presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Boiro. Ella identificó a “O Chiclé” sin ningún género de dudas.