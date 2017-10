Una decena de policías locales reclaman al Concello las horas extras que efectuaron en Noia

Una decena de integrantes de la Policía Local de Ribeira expresaron ayer su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento todavía no les haya pagado las horas extraordinarias que realizaron en comisión de servicio en Noia en abril y julio, con motivo de las fiestas de San Marcos y de la feria medieval. Los afectados indicaron que desde la Administración noiesa ya efectuó el ingreso del dinero en la cuenta bancaria del Concello ribeirense para que se les pueda pagar a los policías, pero que aún no han cobrado, por lo que lo reclaman.



Varios de ellos indicaron que acudieron en más de una ocasión a las oficinas municipales para pedir que les abonen el dinero y que aunque aseguran que les comunicaron que en el transcurso del presente mes de septiembre les iban a pagar todo lo que les deben, pero ya cobraron la nómina y los días hábiles de este mes ya tocaron a su fin y siguen sin cobrar los emolumentos por esas horas extras, cuyo importe varía en función de los días y el tiempo que prestaron sus servicio en Noia, pero hay algunos casos que incluso superan los 800 euros. Señalan que ayer volvieron a pasar por el departamento económico del Concello de Ribeira “e o único que fan é pasarse a pelota uns aos outros, pero ninguén nos da unha resposta sobre cando percibiremos as cantidades adeudadas”, indicó uno de los agentes afectados.



Estos policías locales que reclaman ese pago indican que no pueden entender como es posible que el Concello noiés ya ingresase el dinero y en Ribeira lo estén reteniendo “sen xustificación”, pues inciden en que no hay motivo para que se produzca ese retraso en el pago a cada uno. “Eses cartos nos corresponden, son nosos e, en cambio, os ten o Concello de Ribeira. Nós temos que pagar os nosos recibos, tasas, impostos e outros gastos, e se nos retrasamos no seu pago porque non se nos abona os cartos cos que contabamos logo nos ven con recargo”, precisó otro afectado.



Los policías locales que se encuentran en esta situación critican la demora en ese pago, y que se sigue acumulando, y que aún encima se mantiene la incertidumbre, pues todavía no les concretan una fecha de cobro. Recuerdan que esta no es la primera vez que el Ayuntamiento ribeirense incurre en un retraso en el pago de horas extraordinarias, lo que también les llevó a hacer pública esa situación.