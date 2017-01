La delicada situación de las policías se agrava al suspenderse más turnos de noche y hacer guardias con un agente

Hace aproximadamente un mes saltaban las alarmas con la delicada situación por la que estaban atravesando las plantillas de Policía Local de los cuatro municipios barbanzanos, pues en algunos casos llegaba a faltar un tercio de sus efectivos, como sucedía en Riveira. Lejos de irse solucionando, la situación empeora a pasos agigantados, como lo demuestra el hecho de que se siguen suprimiendo la realización de servicios nocturnos. Cabe señalar que en Rianxo no se vienen prestando las guardias de noche desde que a mediados de septiembre concluyeron las fiestas de A Guadalupe, mientras que en Boiro se suprimieron la mitad durante el pasado diciembre. Mientras tanto, en A Pobra la situación no varía demasiado, y tan sólo mantienen los turnos los fines de semana y días alternos, que se van variando para no darles pistas a los delincuentes.

Mientras tanto, en la Policía local de Riveira aún no se tuvo que dejar de prestar servicio nocturno alguno, pero la situación no mejora, ya que en algún turno tan sólo llegó a haber un solo agente realizando una guardia sin que estuviera con él un compañero. Pese a que desde el Ejecutivo local se indicó que la medida de urgencia que iban a adoptar era la de sacar a contratación una decena de plazas de auxiliares durante un periodo de seis meses, a las que se podrían sumar otras cinco por un periodo igual, por el momento nada se sabe a este respecto, pero tampoco parece que sea la panacea, ya que no pueden realizar funciones de los agentes de plantilla.

Según informaron algunas fuentes, en Rianxo, además de no haber guardias de noche de la Policía Local, desde el pasado viernes al domingo en los turnos de mañana y tarde sólo hubo un agente de servicio. Por su parte, en Boiro, el habitual refuerzo que se realiza durante la Cabalgata de Reyes no se llevó a cabo ante la falta de efectivos suficientes.



ESTAFA TELEFÓNICA

Por otro lado, la Policía Local de Rianxo alerta sobre la existencia de estafas a través de teléfonos de alta tarificación. Precisó que ayer tuvo constancia de que una vecina recibió una llamada de un teléfono móvil anunciándole un cargo de 203 euros por un pedido que le entregarán y que para anular o confirmar el cargo debe llamar a un número que empieza por 807 “sendo esto totalmente falso”. Por ello, aconseja a los ciudadanos que si reciben una llamada o mensaje que les remite a un teléfono que comprueben que no sea de tarificación alta “e que en caso de selo non chamen, xa que poderían sufrir un gasto que pode chegar aos 100 euros”.