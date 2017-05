Denuncia que Dieste pagó facturas por 3,5 millones sin partida presupuestaria

El exalcalde boirense Manuel Velo, actualmente líder del grupo municipal de Iniciativa Cidadá de Boiro (ICB), está dispuesto a convertirse en uno de los principales azotes del Ejecutivo local que preside el popular Juan José Dieste, algo de lo que hace gala en las sesiones plenarias. En esta ocasión arremete contra el equipo de gobierno al poner en serias dudas la legalidad del pago de facturas de los años 2015 y 2016 por importe de, al menos, 3,5 millones de euros. En este sentido, señala que todas ellas incluyen reparos por parte del departamento de Intervención, que advierte que no se podrían abonar al no contar con partida presupuestaria. “Dieste sáltase á torera o que lle din, nunha actitude totalmente caciquil”, precisó Manuel Velo.

El portavoz de ICB indicó que ya ha puesto el asunto en manos de un abogado para que lo analice en profundidad los decretos en los que se da luz verde a esos pagos. En este sentido, señala que respecto a ese asunto se está hablando de alrededor de 300 facturas con los mismos reparos del interventor, que le advirtió de la irregularidad en la que podría estar incurriendo. Velo llega a calificar la situación de “trama corrupta e impresentable” y puntualiza que pese a que el PP está gobernando con mayoría absoluta, no está actuando con la transparencia ni la supuesta legalidad que se le presupone. Añadió que la cifra de la que se podría estar hablando en el pago de facturas con reparos podría ser superior a la que él tiene contabilizada, pues asegura que no le dejaron acceder a toda la documentación. “Estamos a ver unha cacicada detrás doutra, e esto é algo que non se pode consentir”, matizó Manuel Velo.

DUDAS DE ESTE AÑO

Repasando la documentación que está colgada en el portal de transparencia de la web del Concello de Boiro, Velo indicó que hay algunas facturas cuyo pago también es cuestionable y que el alcalde debería dar las explicaciones oportunas a los ciudadanos, pues se trata del dinero de todos ellos. En concreto, el concejal de ICB se refiere a un reconocimiento extrajudicial de crédito de una factura por 16.516,50 euros para pagar a una empresa por la instalación de la carpa para cubrir la pista de hielo de la pasada Navidad. “Non me parece normal que sexa o Concello quen pague esa cantidade cando é unha empresa a que xestiona a instalación e cobrando a xente por patinar. Y apunta que en junta de gobierno local se aprobó el pago de una factura de 108,24 euros a una conservera por 60 latas de mejillones para Fitur, cuando a su juicio debió ser Arousa Norte la que lo asumiese.