Denuncia al IES Leliadoura por negligencia ante el ataque epiléptico sufrido por su hijo

El padre de un alumnos del IES Leliadoura, de Riveira, denunció ante la Consellería de Educación lo que considera como un trato negligente por parte del centro educativo ante el ataque epiléptico sufrido por su hijo de 17 años el pasado jueves. El progenitor, Carlos Suárez Bóveda, indicó que hace tres años que su vástago padeció un episodio similar en su casa, por lo que el instituto estaba al tanto de su situación a través de un informe médico por si le volvía a suceder “y así actuar según corresponde por la gravedad que ello conlleva”..



Suárez Bóveda señala que el último ataque epiléptico de su hijo se produjo en el pasillo durante el cambio de clase y que fue atendido por sus compañeros de clase, que tienen conocimientos de primeros auxilios que les enseñaron en el equipo de fútbol para que sepan como actuar en estos casos. “Ningún profesor se preocupó de mirar en ese momento de mi hijo”, dijo el padre, quien añadió que lo más grave fue que no llamaron a la ambulancia, mientras su muchacho sufría espasmos, cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo. Añadió que, según la versión que le dio el director al pedirle explicaciones, “me dijo textualmente que para él no revestía gravedad, y que llamaban por teléfono a su tía para que fuera a buscarlo y llevarlo al Hospital do Barbanza para que lo atendieran. Y se pregunta por lo que habría sucedido si de camino al complejo asistencial de Oleiros su hijo vuelve a sufrir un ataque.



Por ello, Carlos Suárez pide que se investigue y, para que no vuelva a suceder, se adopten las medidas oportunas contra el IES Leliadoura y la profesora de Cultura Científica, pues señala que hay alumnos testigos de que se echó a reír diciendo que el alumno estaba haciendo el tonto. Añadió que más de un estudiante reaccionó y le recriminó su actitud indicándole que el joven sufría convulsiones. Y subrayó que su hijo aún sigue vivo, pero que podía no estarlo “por la falta de compatibilidad del centro”, matizó.



La Consellería de Educación indicó que el alumno fue atendido por el director del instituto y que, acto seguido, se avisó a la familiar de contacto para el centro educativo, que acudió de inmediato al IES para recoger al joven. Por ello, dicho departamento niega un trato negligente y considera apropiada la reacción del centro ante esta situación. El director indicó que hicieron lo que era mejor y más recomendable en este caso y que no se desentendieron del tema.