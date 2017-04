Denuncian la eliminación del servicio de cocina del Centro de Día ubicado en Playa Jardín

El grupo municipal Boiro Novo ha denunciado la eliminación del servicio de cocina del Centro de Día de Playa Jardín y su sustitución por uno de catering de comida precocinada. Desde la formación describen esta situación como un “novo golpe” de la “política de recortes en servizos sociais do Partido Popular no noso concello”.



Boiro Novo explica en su escrito que el mencionado centro suministraba alimentos frescos cocinados en sus propias instalaciones “de alta calidade, segundo as persoas usuarias e as súas familias”. Sin embargo, dicho servicio ha sido sustituido por uno externo, “de moita peor calidade, que na maior parte das veces trátase de comida procesada que é requentada de xeito precario por traballadores non cualificados para iso, como os do servizo de limpeza”.



Las quejas a este respecto ya fueron trasladadas en su momento, a través de En Marea, a la Xunta de Galicia, cuya respuesta Boiro Novo califica de “moi decepcionante”. Al parecer, la diputada Paula Verao habría explicado que las protestas se deben “únicamente al cambio en sí” y definen como “comida rexenerada no forno” los alimentos precocinados recalentados. El grupo municipal boirense considera que con estas palabras se insinúa que es deber de los usuarios habituarse a las nuevas circunstancias, al tiempo que califica de “insulto á intelixencia” el “eufemismo” empleado para referirse a las viandas, “tratando de ocultar a minoración na calidade”.



Por otra parte, Boiro Novo también resalta lo que consideran un “desprezo” por parte del Partido Popular, al no haber informado “en tempo e forma” del cambio a los usuarios y sus familias. La formación considera que esto se debe a un “claro intento de ocultar este recorte na calidade do servizo”.



Por su parte, Boiro Novo afirma en su escrito que continuará “apoiando ás familias na súa xusta reivindicación por un servizo de cociña adecuado ao que se merecen as nosas persoas maiores”. Con esta intención, aseguran que continuarán instando al gobierno local de Boiro “a que sexa algo máis que unha sucursal do PP no noso concello”, al tiempo que le exigirán que se posicione de manera clara “a favor dos dereitos da veciñanza e non dos intereses e negocios que poida ter o seu partido con estas políticas de privatización e externalización dos servicios sociais”.