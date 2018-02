Denuncian que el pavimento que se acaba de poner en una calle de Palmeira quedó deslizante

Hace unas semanas que concluyeron las obras de pavimentación y de instalación de una red de recogida de aguas pluviales en la Rúa Vicente Risco, en Palmeira y ya han surgido las primeras críticas por el acabado de esta actuación. Señalan que este tramo viario de unos 46 metros de largo, entre las calles Bouciña e Insuela, tiene una pendiente bastante pronunciada debido a que la segunda calle con la que comunica está a un nivel bastante inferior de la primera. Añade que lo peor de todo es que presenta un firme deslizante, que lo hace muy peligroso para el paso de la gente cuando está seco y mucho más si la calzada está mojada.

Tal es así que varios residentes han puesto el grito en el cielo después de ver con sus propios ojos como una mujer de edad avanzada resbalaba y daba con sus huesos en el cemento u hormigón, e incluso como otros dos septuagenarios a punto estuvieron de caerse, pero al final y con alguna dificultad consiguieron guardar el equilibrio. Algunos de ellos llegaron a decir que si la víctima que cayó tras resbalar no se quejó en el Ayuntamiento, al parecer, porque es afín al PP y no quiere perjudicar con una posible denuncia al grupo que gobierna, aunque sea en minoría, en Ribeira. Precisaron que fue en los últimos días lluviosos cuando se detectó la gravedad de la situación, pero que era una cuestión que ya habían percibido nada más marcharse los obreros del lugar.

Los afectados por esta situación indicaron que no pueden entender como después de invertir algo más de 18.000 euros en esta actuación “quedou tan mal”. En este sentido, sostienen resulta incomprensible que teniendo en cuenta las características de esta calle se le ponga hormigón o cemento pulido, pues de esa forma las caídas serán casi continuas. Por ello, sugieren que se le ponga el mismo material antideslizante usado en la parte central de los tramos peatonalizados de la Avenida Rosalía de Castro y de la Rúa Cristóbal Colón, en el casco urbano ribeirense. Y les gustaría saber si hay alguna certificación de la obra, “pois dubido moito de que un técnico ou arquitecto poda chegar a firmar algo así”, dice una de las afectadas. Esperan que se rectifique y se ponga en condiciones adecuadas para no resbalar.l