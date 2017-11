Denuncian la realización de un bombeo de fecales al mar por una avería en la estación de Esteiro

Una avería en la estación de bombeo del lugar boirense de Esteiro ha vuelto a generar un gran malestar entre los residentes del lugar, que indicaron que durante la jornada del sábado se estuvo realizando un vertido contaminante de aguas residuales con un bombeo directo al mar a través de una tubería. Esos vecinos indicaron que, al parecer, se rompió un filtro en la estación de bombeo que se construyó hace un par de años dentro de un proyecto que estaba llamado a ser la solución a los problemas que se venían registrando en el lugar en materia de saneamiento y que, pero que apuntan que lo sucedido les viene a demostrar que los casi 750.000 euros invertidos en ese lugar -también en Subuqueiro- “foron como tirar os cartos”.

Los habitantes de la zona de Esteiro apuntaron que la obra no debió de quedar muy bien y que, esa es una situación en la que no parecen ponerse de acuerdo sobre quien es responsable de lo sucedido, y que se echan la culpa unos a otros. Señalan que el sábado resultaron insoportables los malos olores que tuvieron que respirar, pero precisaron que eso es algo que les sucede a diario. En algún caso indican que, pese a que es algo que se produce durante todo el día, suele ser por las mañana cuando se detectan más los hedores. En una de las casas indicaban ayer que el mal olor que les entra en los baños no lo consiguen eliminar ni con un desinfectante muy potente.

Testigos de lo ocurrido indicaron que los operarios de diferentes entidades estuvieron trabajando durante toda la jornada allí, pero que no debieron de dar por solucionada la situación ya que ayer volvieron a trabajar en ese punto los operarios de otra empresa con una cisterna para recoger las aguas fecales acumuladas en los tanques de la estación de bombeo. Según parece, una vez que logren vaciar esos depósitos, se procederá a la reparación de la avería, aunque se desconoce cuando estará completamente reparada y si el sistema funcionará en condiciones. Los vecinos indicaron que el sábado les extrañó la presencia del alcalde boirense, pues señalaron que nunca se ha preocupado por los problemas de Esteiro y que sólo acude a la hora de ir a pedirles el voto.