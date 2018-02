Denuncian la saturación en las Urxencias del Hospital do Barbanza

Los delegados de CIG Saúde en el Hospital do Barbanza denuncian la situación de saturación del servicio de Urxencias. Señalan que la falta de drenaje del mismo provocó que ayer por la tarde todos los boxes donde se historian y exploran pacientes “estiveron dobrados”. Añadieron que a las diez de la noche había gente pendiente de traslado a Santiago por falta de camas en el complejo asistencial de Oleiros (Ribeira) y “pacientes pendentes de subir a pranta e seis enfermos ingresados sen cama asignada, e sen posibilidade de que se lles asignase unha nas próximas 12 horas”. E indicaron que a ello hay que añadir pacientes que necesitan por su patología quedar en observación unas horas. “A falta de espazo para ver aos pacientes fai que se aumenten os tempos de espera para ser atendidos”, subrayaron.

Desde el sindicato nacionalistas señalan que una vez más notan una falta de planificación, que provoca que las personas enfermas que tienen que ser remitidas al Clínico de Santiago de Compostela por cuestiones de falta de espacio “sexan trasladadas no medio da noite, en vez de facelo antes, a unhas horas máis adecuadas para o seu descanso. Fórzase o traslado o menos posible, provocando esa falta de drenaxe do servizo de Urxencias, que dificulta traballar en condicións axeitadas”.

Los delegados sindicales de CIG Saúde en el Hospital do Barbanza, Marián Rodríguez Blanco, Elisabeth Fieiro Pousada y José Manuel Sanmiguel Pérez, indican que estas instalaciones asistenciales o sanitarias se quedan pequeñas para las necesidades de la población de la zona, mientras “seguimos agardando pola ampliación do servizo de Urxencias”. Estos sindicalista añaden que hay que empezar a planificar la ampliación de la zona de hospitalización, para disponer de un mayor número de camas, “porque ano tras ano hay que trasladar pacientes a Santiago por falta de camas, cos problemas que supón para as familias”, concluyen. l