Desaparece en extrañas circunstancias en Ferrol el hijo mayor del árbitro Vicente Fiel

El riveirense Jonathan Fiel Cabadas, de 26 años, se encuentra desaparecido desde la noche del pasado sábado, en que mantuvo su último contacto con su madre, con la que se mensajeó por WhatsApp. El joven le escribió en torno a las 21.30 horas indicándole que estaba en Alcampo limpiando el coche, un Ford Fiesta de color rojo, con placas de matrícula PO-3195-AM y con una pegatina de Cadena Dial en el capó, y que dijo que cuando terminase se lo llevaría a casa.



Los últimos contactos con amigos y familiares se produjeron en las horas finales de ese día. Su compañera de piso contó que Jonathan había acudido poco después de las nueve de la noche a la casa de la niñera –donde se encontraba el hijo de esta– para llevarle un chupete al pequeño. La cuidadora, en conversaciones con la familia del muchacho, reconoció que lo había notado extremadamente serio. La última persona que lo vio fue un camarero, y amigo del desaparecido, que trabaja en el Vip Burger de la Rúa María y al cual fue a visitar sobre las 22.30 horas del sábado. El empleado contó a la familia del joven riveirense que este le pidiera dinero alegando que era para el hijo de su compañera sentimental, algo que esta última niega. Desde entonces, no se sabe nada de él.



Al parecer, no habría sido la única persona a la que pidió ayuda económica con diferentes excusas, pues también acudió a otros amigos y compañeros, e incluso llegó a hablar el viernes con su padre, Vicente Fiel, que vive en Riveira, para pedirle 150 euros con el argumento de que eran para pasar la ITV. La familia asegura que ninguna de esas personas se ofreció a darle dinero.



El teléfono móvil de Jonathan Fiel permanece apagado desde, al menos, esa medianoche, cuando su compañera intentó mandarle un WhatsApp que nunca recibió. Fue precisamente esta mujer la que dio la voz de alarma cuando llegó a casa de trabajar, sobre las tres de la madrugada y se percató que no había nadie en casa. “Habíamos discutido ese día, pero no fue nada que se saliese de lo normal”, explicó ella.



DENUNCIA

La joven pensó, en un principio, que debido a esa disputa podría haberse ido a casa de su madre, donde vivía hasta hace unas semanas. Sin embargo, la madre de Jonathan Fiel le confirmó que no sabía nada de él desde las nueve y media de la noche y que, de hecho, no le había llevado el coche tal y como ella le había pedido. Su familia acudió el lunes por la mañana a la comisaría de al Policía Nacional de Ferrol a presentar la denuncia por la desaparición, y fue entonces cuando se inició una búsqueda oficial. Varias patrullas rastrearon las zonas que el chico solía frecuentar, como Chamorro o Cabo Prior. Además, amigos y familiares hicieron rastreos de forma particular por la comarca, sin que hasta el momento se haya dado con él.



Su familia asegura que lo único que llevaba encima era una cartera con el DNI, el carné de conducir y, posiblemente, una libreta bancaria. Detallan que Jonathan mide alrededor de 1,74 metros y pesa unos 80 kilos, tiene el pelo moreno y corto y ojos castaños, lleva dos tatuajes, uno en la espalda, con unas cartas y unos dados, y otro con símbolos. La jornada de su desaparición, el joven vestía un pantalón vaquero negro, corto y ancho, un jersey y una chaqueta negra, según detalló una amiga con la que convivía desde hace un mes.



Jonathan Fiel Cabadas es originario de Pazos de Borbén (Pontevedra), donde nació, pero a los dos años se trasladó a vivir con la familia a Riveira, donde permaneció hasta que cumplió los 23 años, y desde entonces estaba viviendo en Ferrol con su madre y la pareja de esta. Actualmente, trabaja como monitor para la asociación Nuestra Señora de Chamorro, que atiende a personas con discapacidad intelectual. Su padre, muy conocido por trabajar en la brigada municipal de Medio Ambiente, además de su trayectoria de 24 temporadas como árbitro de fútbol y los seis meses que presidió el Atlético Riveira, recordó ayer que la última vez que su hijo vino a Santa Uxía fue una semana de noviembre pasado.