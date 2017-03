RIVEIRA - El desaparecido en Ferrol declaró que se desorientó tras sufrir ansiedad e histeria

El riveirense Jonathan Fiel Cabadas, de 26 años, que desde hace tres años reside en Ferrol y que se encontraba desaparecido desde el sábado en la ciudad departamental, fue hallado en la noche del martes por una patrulla de la Guardia Civil en las inmediaciones de Punta Candieira, en Cedeira. Fue el propio joven el que avisó al Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia en torno a las 21:00 horas para comunicar que se encontraba cerca del faro y pedir asistencia médica, pues tenía mucho frío después de pasar tres días en el interior de su coche, sin comer ni beber, y que se había quedado sin gasolina.



Aunque inicialmente se movilizó al 061 y a la Policía Nacional, finalmente fue una patrulla de la Guardia Civil de Ortigueira la que localizó poco después de las 22.30 horas el Ford Fiesta rojo en la bajada al faro, y luego comprobó que el chico estaba en el interior del maletero. En un primer momento fue trasladado al PAC de Cedeira, donde se le prestó una primera asistencia, para luego derivarlo al Hospital Arquitecto Marcide, donde recibió atención física y psicológica, y recibió el alta hospitalaria en torno a las cuatro de la madrugada.



Respecto a los motivos por los que decidió marcharse, todavía no han trascendido en gran medida. El joven alega que se sintió agobiado tras una discusión con su pareja, al parecer, por un asunto de dinero. Jonathan Fiel le explicó a sus familiares -su padre se desplazó de inmediato desde Riveira para encontrarse con él- que empezó a entrar en una espiral de depresión, ansiedad e histeria y que llegó un momento en el que se desorientó. Por ahora, los especialistas han recomendado que no se le presione dado el episodio agudo que sufrió el joven, el cual tendrá que estar durante las próximas fechas bajo la constante vigilancia de su familia.



Por otro lado, este suceso sacó a la luz algunos asuntos que permanecían ocultos y que sirven para explicar parte de lo sucedido. La riña entre el joven y su pareja se debió, según relató la mujer, a que él le había sustraído 300 euros que ella guardaba en un armario para emergencias. “No era la primera vez que me robaba, ya le pasé más de una”, asegura su compañera. “Andaba pidiendo dinero a la gente, a sus padres, a sus amigos y casi nadie le dio nunca nada porque sabían que tenía un problema”. Este asunto, que su entorno fue conociendo a lo largo del lunes, hizo sospechar, incluso, de que el joven decidiera escapar acuciado por alguna deuda, un extremo que no se ha confirmado, pero tampoco se descartó por completo.

Esta mujer, con la que él convivía y que fue la que dio la voz de alarma sobre su desaparición, interpuso ayer mismo una denuncia contra el joven riveirense por esa supuesta sustracción del dinero. Además, está convencida de que todo lo que hizo “fue un paripé”. “No es casualidad que aparezca la noche anterior a incorporarse a su puesto de trabajo”, arguyó su pareja. “Y además que llamase él. Tuvo preocupada a la gente que más quería sólo para montar un circo”, sentenció.



Dado que ambos habían iniciado un proceso para que Jonathan se convirtiese en tutor de los dos hijos de ella, la mujer se puso en contacto con la Fiscalía de Menores de A Coruña para que él no pueda acercarse a los niños, ni tan siquiera ir a buscar al pequeño a la guardería, donde le informaron que recibieron la notificación del organismo judicial. La familia del riveirense asegura que el chico se encuentra bien, dentro de lo que cabe, e iniciará un terapia próximamente.