RIVEIRA - Descubre a su hermano robando en el bar de la casa de cultura de Olveira, donde se escondía de él

Un vecino del lugar de O Viso, en Olveira, fue descubierto por su propio hermano en el robo que supuestamente cometió a las seis de la madrugada del domingo en el bar de la casa de cultura ubicada en Bretal, perteneciente a la misma parroquia riveirense. Al parecer, el encargado de dicho negocio le había autorizado a pasar la noche en ese establecimiento hostelero, pues le había manifestado que tenía miedo de ese familiar después de que la víspera le hubiera causado lesiones con un palo y que le amenazase con un cuchillo, motivo por el que acabó huyendo de su vivienda por los montes del lugar.

Se trataba de un conocido delincuente, que tiene atemorizada a la parroquia y su entorno por su actividad delictiva, y que ahora está siendo buscado por las fuerzas de seguridad. En este caso, para acceder al interior del edificio rompió un cristal de la puerta principal golpeándolo con un bloque de cemento. Como el ladrón entró vociferando, el hermano lo reconoció y, debido al pánico que le tiene por su gran agresividad, se agachó debajo del billar para que no lo viera. A continuación, el caco se dirigió hacia dentro de la barra del local y accidentalmente cerró el cajón, pues lo suelen dejar abierto para que vean que no se deja nada dentro y no la rompan. Fue entonces cuando la desenchufó y se la llevó hacia la zona del cementerio, en donde la destrozó golpeándola contra una piedra para abrirla, pero se encontró con que estaba vacía, pues ya no dejan nada allí después de los dos robos que sufrió en menos de 48 horas entre finales de noviembre y principios de diciembre. Junto el camposanto la encontró el encargado, que ya presentó la correspondiente denuncia.