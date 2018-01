La detención de “Chiclé” se dilató por riesgo de no conseguir condena

La Guardia Civil no detuvo antes a José Enrique Abuín “Chiclé” por el caso Diana Quer porque había riesgo de que no se lograse así una condena efectiva contra él, por falta de pruebas.

Así lo indicó este fin de semana el responsable de la Comandancia del Instituto Armado en A Coruña, el coronel Francisco Javier Jambrina, en una entrevista concedida a la Cadena SER y recogida por la agencia Europa Press.

Jambrina reconoció que se corrió, de esta forma, un “riesgo” al no haber detenido antes a este rianxeiro, pero también refirió que el peligro pudo haber sido “mayor” en el caso de una detención precipitada de “Chiclé” que supusiese una puesta en libertad por falta de evidencias para una condena. Así, aunque dijo que “de no frustarse” el intento de secuestro a la joven de Boiro que precipitó el operativo “podría haber ocurrido” otro caso similar al de Diana Quer,. también aseveró que la detención precipitada del rianxeiro y una hipotética posterior puesta en libertad del mismo podría haber desembocado en un suceso similar.

En este sentido, detalló que “cuando ya ha pasado por el juez y el juez ha dicho que no hay motivos para procesarlo, no podemos estar detrás (de él) como sí que estábamos esporádicamente para hacerle sentir que está siendo objeto de vigilancia y que seguía en el punto de mira”.



Casos a estudio

El coronel confirmó que la Guardia Civil investiga otros casos en los que el “Chiclé” podría tener relación, extremo, no obstante, que por el momento fue descartado por el mando. “De momento lo vemos improbable, porque ya de un examen preeliminar no nos aparece nadie con este perfil”. No habría, así, más casos abiertos por acciones contra mujeres jóvenes en la zona, las que parecen haber motivado las supuestas acciones delictivas del detenido. “En todo caso, se están revisando todos los casos”, reafirmó Jambrina.

La semana que entra parece clave para obtener los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven madrileña. El abogado del “Chiclé” ya avanzó que si se corrobora que hubo abusos de tipo sexual contra la víctima, abandonaría la defensa del detenido, que sostiene que se produjo un atropello involuntario.

Mientras, la recogida de firmas on-line para mantener la prisión permanente revisable superó ayer los 54.000 apoyos. La campaña fue abierta hace meses por la madre de las niñas asesinadas por su padre en Moraña, pero este viernes, tras ser apoyada por los padres de Diana Quer, se disparó el número de rúbricas electrónicas, desde las 8.000. l