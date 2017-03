RIVEIRA - Detenida una pareja de Vigo cuando trataba de robar chatarra en una fábrica abandonada en Couso

La colaboración ciudadana ha vuelto a resultar providencial en la detención de unos ladrones en Riveira. En esta ocasión los hechos se registraron en la jornada del martes en el lugar aguiñense de Couso, y como ya viene sucediendo desde hace unos años, se desarrollaron en el interior de una fábrica abandonada, de la que supuestamente una pareja pretendían llevarse la chatarra que todavía queda en ella. Para ello, contaban con una furgoneta, que introdujeron en ese recinto y en la que estaban cargando el material que pretendían llevarse como botín.



Fue un particular que se encontraba paseando por las inmediaciones de esa nave industrial en desuso el que se percató de que algo extraño estaba pasando, al ver que había gente dentro de la misma pese a encontrarse sin actividad alguna, y fue entonces cuando dio la voz de alarma. De inmediato se presentó una dotación de la Policía Nacional y los sorprendió in fraganti, para seguidamente proceder a su arresto y traslado a los calabozos de la comisaría riveirense.



Según pudo saber este periódico, la identidad de los detenidos responde a las iniciales P.B.M. y M.V.B.B., de 40 y 42 años, respectivamente, y vecino de Vigo. Tras practicarse las correspondientes diligencias por sendos delitos de robo con fuerza, en la mañana de ayer pasaron a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Riveira, que dictó un auto de puesta en libertad con cargos, y se les devolvió la furgoneta.



Los vecinos del entorno señalan que sería conveniente que se procediera a la demolición de esa y otras fábricas abandonadas por los robos de los que son objeto y que su situación es de riesgo elevado. Sin embargo, la empresa se encuentra en concurso de acreedores y, por el momento, no son partidarios de tomar ese tipo de decisiones, pues sus prioridades son otras bien distintas.