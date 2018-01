Detenido un pobrense que tenía y distribuía vía WhatsApp material de pornografía infantil

Un pobrense de 37 años fue detenido por la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña en el marco de la “Operación Íntegra”, que se desarrolló por la supuesta comisión de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de la aplicación WhatsApp, y en la que se arrestó en catorce provincias españolas a otras 18 personas, entre las que se incluyen dos menos de edad, concretamente de 16 años. La investigación se inició en marzo del 2017 y remató el 11 de enero, fecha en la que se practicaron 20 registros y se detuvo a los investigados. Al vecino de A Pobra se le intervinieron dos teléfonos móviles, un USB, un DVD con pornografía infantil y otros 49 DVD susceptibles de guardar un contenido similar, aunque están pendientes de analizar. Se extendió una alerta a autoridades de México, Chile y Perú.

La operación estuvo coordinada por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comandancia de la Benemérita en Alicante, que tuvo conocimiento de los hechos a través de la denuncia presentada por un testigo protegido. Se tuvo conocimiento de que en determinados grupos “cerrados” o “secretos” de Facebook se intercambiaban enlaces desde los que se accedía a grupos de mensajería instantánea, y que en algún caso los usuarios de los teléfonos móviles no eran los titulares de la línea. Asimismo, en los numerosos grupos de mensajería instantánea se distribuían fotos y vídeos de pornografía infantil y de zoofilia adulta e infantil, en la que aparecían desde menores de unos meses de edad hasta niños de 5 años. La mayoría de esos grupos -hay más de 20 contabilizados-, tienen un administrador en países suramericanos y la cifra de usuarios asciende a “miles de personas”, dado que cada grupo tiene capacidad máxima de 250 personas.

Los investigadores explicaron que el acceso a los grupos se hacía por invitación de otro miembro y desde enlaces colgados en páginas “secretas” y “cerradas” de Facebook y con solo hacer un “click” en el mismo, a través del teléfono móvil o de la versión WhattsApp Web, se accedía al grupo. Sobre el perfil de los usuarios indicaron que se trata de individuos que “mostraban su interés sexual por menores”. Los administradores eliminaban a los miembros que no compartían archivos para propiciar que lo hicieran y facilitar la distribución. Con respecto a esos grupos, los investigadores señalaron que siguen existiendo porque, en determinados casos, la temática no era pornografía infantil sino que se compartía un enlace.

Los detenidos ya pasaron a disposición judicial en sus provincias, haciéndolo el pobrense en el juzgado de guardia de Ribeira, y quedaron en libertad provisional a la espera de la celebración del juicio. Las diligencias de este caso se incoaron en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela. l