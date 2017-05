Cinco detenidos del clan de los Egidio quedan libres a la espera de un juicio

Los padres de Manuel López Montemuiño “Egidio”, José Manuel y María Ángeles, así como la hermana, Tania, y los gemelos, Anxo y Alexandro, quedaron en libertad a la espera de ser llamados para realizar diligencias o la celebración del juicio tras pasar ayer por la mañana a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Riveira. La detención de estos cinco integrantes del clan familiar se debió a un concurso de delitos derivados del arresto en la jornada del pasado 28 de abril del mayor de los hijos varones, que tiene 26 años, y que desde el pasado domingo permanece en la cárcel de Teixeiro.



En torno a las diez de la mañana llegaron los tres miembros varones detenidos por la Policía Nacional delante del domicilio familiar en Bretal en la jornada del martes y media hora después ya entraron en el despacho de la juez para prestar declaración algo que no habían hecho en la comisaría. Pasadas las once de la mañana fueron conducidas desde los calabozos de la Policía Local las dos mujeres, y en torno al mediodía estaban todos ellos en la calle. En sus breves comparecencias, indicaron que la situación que acabó con sus detenciones tuvo que ver con el caos y descontrol sobrevenidos por el arresto de Egidio y que, pese a la gravedad del episodio, que incluyó lesiones, amenazas, calumnias, coacciones, detención y atentado a la autoridad, no había mala voluntad en lo que hicieron y que la reacción de nerviosismo por parte de todos estaba relacionada con la detención de su familiar, sobre la que incluso llegaron a reprocharle que habían incurrido en allanamiento de morada y maltrato.



El cierre del portalón de la vivienda familiar lo justificaron en que pretendían evitar que se escapase el perro, que curiosamente se lo sacaron a primera hora de este jueves, jornada en la que se llevó a cabo el registro domiciliario, y acudió a recogerlo personal de la perrera municipal. Del mismo modo, su intención era esperar a que acudiera un coche policial para llevarse a Egidio y no tener que hacer el paseíllo por la calle ante la mirada de vecinos.

Fuentes cercanas a los integrantes de la familia detenida por funcionarios de la comisaría de Riveira indicaron que la detención de Egidio no difería de otras anteriores, pero que posiblemente todo se había desmadrado. Aunque en la detención del padre y los gemelos se volvió a vivir una nueva situación tensa, señalaron que tanto durante el registro como durante el paso a disposición judicial todo fue más tranquilo y los cinco se mostraron colaboradores. Por otro lado, los objetos incautados en el registro, entre los que hay televisores, un microondas, un aspirador, dos planchas, aparatos electrónicos herramientas y piezas de conducciones de agua, entre otras, por lo que las víctimas de robos ya pueden pasar por la comisaría a reconocerlos, y así contribuir al esclarecimiento de los hechos.