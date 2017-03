Detenidos dos jóvenes a los que se investiga por un delito de trapicheo de drogas en los jardines Valle-Inclán

La apacible y soleada tarde en la villa pobrense se vio alterada durante aproximadamente veinte minutos con un importante desembarco de efectivos de la Guardia Civil, en varios vehículos, tanto con personal uniformado como de paisano, entre los que había efectivos de la Sección de Intervención Rápida (SIR), de la unidad judicial, agentes y mandos del cuartel de Boiro y el comandante del puesto auxiliar de A Pobra. El motivo no fue otro que realizar una redada u operación antidroga en los jardines Valle-Inclán, que se cerró muy rápido con la detención de dos vecinos de 22 y 24 años, que fueron trasladados a los calabozos del destacamento boirense.



Desde hacía bastante tiempo era un secreto a voces que dicha alameda se había convertido en un punto negro de venta de sustancias estupefacientes y que había varios jóvenes que se dedicaban al trapicheo. Algunas de esas informaciones sobre la comisión de ese delito llegaron a la Benemérita, que puso en marcha una investigación y que dio el referido resultado. Según algunas informaciones, el dispositivo montado, que rondaba la quincena de efectivos, tenía inicialmente como objetivo levantar actas por posesión de drogas, pero parece ser que pudieron detectar algo más y que fue lo que condujo al arresto de los dos jóvenes, a los que se efectuaron cacheos.



Además, se procedió a la identificación y cacheos de otros jóvenes que se encontraban junto ellos. Los integrantes del dispositivo llevaron a cabo inspecciones incluso en árboles, papeleras y otros espacios susceptibles de usarse para esconder droga. No trascendió la cantidad ni el tipo de sustancias estupefacientes aprehendidas, pero si que les pillaron varios “pollos” y otras drogas fraccionadas. Un testigo dijo en la zona se comercializaba todo tipo de drogas, exceptuando heroína. El hecho de que hubiera bastante gente en la alameda y su entorno, aprovechando la tarde soleada y la agradable temperatura, hizo que la numerosa presencia policial no pasase desapercibida, pero la gente prefirió seguirlo desde la distancia.



Del mismo modo, señalaron que los jóvenes ahora detenidos podría estar sustituyendo a uno de los dos jóvenes a los que hace aproximadamente un año la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Riveira envío a prisión por delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. En este caso fue la Policía Nacional la que, tras una larga investigación, los detuvo en un control realizado en Catoira tras darles el alto cuando circulaban en un Seat León, en el que les incautaron 150 bellotas de hachís, con un peso de 1.600 gramos. En los registros domiciliarios posteriores en Camiño Ancho y A Ribeiriña se intervinieron 560 gramos de cocaína, sustancia de corte, 32 bellotas más de hachís que pesaban unos 320 gramos, tres botes de cristal con 300 gramos de marihuana, cuatro básculas, once teléfonos móviles, cuatro tarjetas telefónicas y una prensa hidráulica, además del coche.