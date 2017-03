RIVEIRA - Lo detienen por robar un bolso con el tirón y lo niega afirmando que no lo precisa pues gana 3.600 euros al mes

La Policía Nacional de Riveira arrestó pasadas las ocho de la tarde del pasado sábado en el casco urbano de la capital barbanzana a un vecino de 36 años, J.A.R.R., contra el que se dictara una búsqueda y detención por su supuesta implicación en un robo con violencia, al sustraer un bolso por el método del tirón, y la apropiación indebida de un teléfono móvil. A última hora de la mañana de ayer pasó a disposición de la autoridad judicial, que dictó su puesta en libertad con cargos. El investigado negó su participación en el primero de los hechos, argumentando que no tiene necesidad de robar, pues acaba de regresar de trabajar en el mar, por lo que cobra 3.600 euros al mes, para lo que incluso mostró su última nómina.



Una patrulla de la comisaría que estaba realizando un servicio en la Avenida Rosalía de Castro lo vio en el asiento del acompañante de un Opel Astra de color azul, y como tenía conocimiento de que le constaban en vigor las órdenes de busca y captura, comenzaron a seguirlo. Según algunos testigos, los agentes le dieron el alto en el Malecón haciendo uso de los rotativos luminosos y señales acústicas del vehículo oficial, por lo que se detuvo el automóvil en un margen y J.A.R.R. descendió del mismo de forma voluntaria. Los policías le indicaron el motivo de su arresto y le informaron de sus derechos antes de trasladarlo a la comisaría. Una dominicana de 42 años lo denunció como presunto autor a media tarde del 25 de febrero, del robo de un bolso, en el que llevaba 70 euros, un teléfono móvil, llaves, tarjetas bancarias, sanitarias y de compras de unos grandes almacenes, unas gafas de sol y una cartera.



En su denuncia, la víctima hizo constar que caminaba por la Rúa Monumento y que se le acercó una persona por la espalda, le tiró del bolso que llevaba colgado del hombro y se lo arrebató, marchándose del lugar. La acompañaba su hija, que indicó que pudo ver que el autor del robo tenía barba, gorra, medía 1,75 metros y vestía un chándal cuya parte superior era de color azul. Parece ser que hubo un testigo que también aportó una descripción idéntica a la mencionada.



J.A.R.R. también era buscado por un hecho ocurrido al día siguiente, entre las once de la mañana y las doce del mediodía, por la apropiación indebida de un teléfono móvil. Fue su dueño, un vecino de 45 años el que denunció los hechos, precisando que se estaban en un bar de Bandourrío disfrutando de los festejos de Carnaval y el ahora acusado le pidió el terminal telefónico para realizar una llamada, a lo que accedió. Tras salir al exterior del local, el dueño del celular perdió de vista por unos instantes a esa persona, que acabó abandonando el lugar sin devolvérselo. Luego, trató de contactar con él, acudiendo al domicilio familiar en Castiñeiras, pero su madre le respondió que hacía tres días que no sabía de su paradero.



Después de presentar la correspondiente denuncia, el dueño del teléfono móvil hizo pesquisas por su cuenta y horas después localizó su terminal en una tienda de la Rúa de Galicia. Al parecer, el acusado dijo que no se acordaba lo que había hecho con el teléfono, porque estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.