Dieste muestra su incapacidad de presidir los plenos y poder tratar todos los asuntos antes de acabar

El salón de plenos acogió ayer al mediodía una nueva sesión de la corporación municipal, esta vez de carácter extraordinario tras ser solicitada por gran parte de la oposición, y se ha repetido la historia de los anteriores, sin que se pudieran tratar todos los puntos del orden del día, y en esta ocasión sólo eran ocho. Este hecho y lo ocurrido en las más de cuatro horas del pleno evidenciaron la incapacidad del alcalde, Juan José Dieste, para presidirla y que se desarrollase con el orden y respeto que merece una institución que representa a todos los boirenses, pues estuvo salpicada de insultos e interrupciones.

Algunos ediles se excedieron considerablemente en el tiempo de cada turno de intervención, abusando de la falta de capacidad de mando del regidor local, al no ser capaz de cortarles sus largas y tediosas intervenciones, en las que recrean en el mismo discurso, como si de un disco rallado se tratase. Además hubo quien no dejó de hacer referencias continuas a un pasado en el que, posiblemente, algunos de los presentes ni tan siquiera había nacido y que para nada tenían que ver con el debate en cuestión. Y todo ello en un pleno que la oposición solicitara para tratar de corregir esos errores que impiden se aborden todos los puntos del orden del día antes de que suene la bocina para anunciar que el pleno llegó al fin.

El portavoz del PP, Fernando García Diéguez, les recriminó a los grupos de la oposición que en el orden del día no se incluyeran mociones para defender los intereses de los ciudadanos y que se tratase de un “deja vu” del primer pleno del mandato, el de organización. A esas palabras respondieron que para que defender a los ciudadanos se hace necesario poner bases como que se modifique la periodicidad de los plenos para que sean uno al mes y así se aborden todos los asuntos y se llegue a la parte de control del gobierno. Pero, no salió adelante pues tras el empate técnico -faltaba un edil del PP- se rechazó por el voto de calidad del alcalde, al igual que sucedió con la propuesta para crear la junta de portavoces. No lo necesitó para rechazar la intervención de los concejales del grupo de gobierno en los asuntos de sus delegaciones, pues se abstuvo el BNG. Y se aprobó la enmienda para otorgar un local a los grupos de la oposición en el centro social de Cabo de Cruz, que de aceptarse deberán renunciar a la asignación mensual que reciben. Y se dio luz verde a la retransmisión de los plenos por internet y a la publicidad de los mismos.