BOIRO - Dieste presidió una junta de gobierno escasos minutos después del pleno en que dio la espantada

La oposición de Boiro estaba convencida de que la ausencia del alcalde, Juan José Dieste, en el pleno extraordinario y urgente que el mismo convocó pocas horas antes para el 27 de diciembre, a la una de la tarde, fue una “espantada” y muestra de “cobardía”. Sus sospechas se ven confirmadas al tener conocimiento de que tan sólo un cuarto de hora después de acabar la sesión presidió una junta de gobierno local. Lo llamativo del asunto es que pese a que se argumentó que tuvo una reunión con una conselleira en Santiago, varios ediles se quedaron un buen rato hablando en el salón noble y en el vestíbulo de la casa consistorial, pero nadie lo vio regresar, por lo que tildan de mentira ese argumento.

Dores Torrado, portavoz de Boiro Novo, manifestó que el alcalde no puede faltar “porque lle dea a gana”, pues sostiene que se trata de un acto formal de obligado cumplimiento. Añadió que resulta curioso y, a la vez, sospechoso el hecho de que no asistiese al pleno, y sea él quien no acude después de que todos los demás -excepto un concejal de la oposición y otro del gobierno- dejasen otras ocupaciones para representar a los vecinos y defender sus intereses, “que é para o que nos elixiron”, precisó. Por ello, califica a Dieste de “irresponsable” y le exige que pruebe que estuvo en la entrevista que uso de “tapadeira da súa espantada”.

Más duro fue incluso el portavoz de Ciudadanos, Javier Chouza, quien calificó de “despropósito” que el alcalde decidiera deliberadamente no asistir al pleno, para no dar la cara “por motivos que él sabrá, pero demuestra su cobardía”. Asegura que no sirve de disculpa la reunión con conselleiras, pues apunta que estas son aplazables. “A donde no puede faltar es a la cita con la corporación, que representa a los vecinos de su pueblo, a los que se debe. Alguien que demuestra este desprecio no debe estar gobernando”. Añadió que con su actitud demuestra que hay una falta de previsión y planificación en la agenda del alcalde, y una “puerilidad, candidez y torpeza asombrosas”.

Luis Ruiz, concejal del PSOE, que no pudo asistir al pleno por tener un viaje programado a las diez de la mañana del 27 de diciembre, por lo que presentó un escrito para justificar su ausencia, manifestó que está convencido que si el alcalde no acudió porque se trataba de un “pleno incómodo” en el que se debatía la propuesta para eliminar una bonificación del impuesto de rodaje, y enfrentarse a los vecinos, pese a fijarlo a una hora para tratar de imposibilitar la asistencia de público. A su juicio, Dieste decidió no ir al pleno al confirmar que el edil socialista no podía estar, pues de lo contrario está seguro de que haría lo imposible por estar él o su compañero de equipo de gobierno que tampoco fue, pues de lo contrario no les sería suficiente para sacar adelante su propuesta con el voto de calidad del presidente. El edil del partido del puño y la rosa indicó que Dieste demuestra una “falta de democracia e de xogo limpo, e esas formas son as que o retratan”. Precisó que si tuviera la conciencia tranquila de que lo que hace es bueno para los vecinos “non tería porque esconderse”.