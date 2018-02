Diez colectivos participarán en el Festival de Murgas de Ribeira el día 13

Un total de diez agrupaciones se inscribieron para participar en el Festival de Murgas e Comparsas de Ribeira, que tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Así se dio a conocer después de que en la medianoche del lunes al martes se cerrase el plazo para la presentación de los colectivos aspirantes. Dos de ellas son infantiles, una es comparsa y el resto son adultas. Se trata de Tomasón, Alfaia, Castiñeiras, Carreira, Porto do Son, Cofradía da Dorna, Club de Jubilados, “Riveira escríbese con v”, Amencer y Residencia de Maiores y la Comparsa Alfaia.

Cada una debió presentar las letras de las murgas con un máximo de dos canciones, que no deben superar en su conjunto 60 versos, y cuya interpretación no debe superar la duración máxima establecida de ocho minutos, quedando excluidas del premio aquellas que lo rebasen. Se establece la cuantía total de 6.000 euros para este festival, de los que 3.650 euros serán para gratificaciones (de 200 para cada murga -la asociación que tenga infantil y adulta recibirá un total de 300- y comparsa) y 2.350 euros para premios (1.000, 600, 400 y 350) para las murgas, que no recibirán gratificación. l