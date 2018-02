Diez murgas y una comparsa desafiarán hoy a la lluvia en el tradicional Festival de Entroido ribeirense

Un total de diez murgas (dos de ellas infantiles) y una comparsa se darán cita esta tarde en el tradicional festival que tiene lugar en Ribeira cada martes de Carnaval y que desafiará en esta ocasión a las condiciones climatológicas, que amenazan con deslucir los actos si finalmente, tal y como está previsto, hacen acto de aparición.

Las mencionadas agrupaciones saldrán del auditorio municipal acompañadas en el desfile por las charangas “O Santiaguiño”, de Padrón, y “Fanfarria Furruxa”, de Caldas. Aunque las previsiones meteorológicas anuncian lluvia, el Concello ha decidido mantener el desfile, si bien también han advertido desde el Consistorio que este podría sufrir recortes debido a las precipitaciones.

Así pues, si todo se desarrolla según lo previsto, la comitiva transcurrirá por las calles de Portugal, Romero Ortiz, Galicia, Canarias, Rodríguez Bautista, Mariño de Rivera y Praza do Concello. Tanto el festival como la actuación se celebrarán en la carpa de Carnaval del Malecón.

En cuanto al jurado, estará integrado por Manuel Sobrado Rial (profesional especialista en el apartado de letra y música); Teresa Bretal Laranga (vestuario); Ángeles Pérez Pérez (maquillaje y peluquería) y Óscar Romero (puesta en escena). Actuará, como presidenta, la edil Esther Patiño Rey y como secretaria, Sara García Sampedro, técnica de Cultura. Asimismo, habrá un miembro elegido por el público y, en su representación, antes del comienzo del festival, y de viva voz, se ofrecerá esta invitación de participación voluntaria entre los espectadores asistentes.



Orden y premios

Además de llenar las calles ribeirenses de colorido, alegría, música, fiesta y sátira, los participantes en el evento lucharán por hacerse con los premios establecidos para las distintas categorías, ofreciendo sus mejores espectáculos. Así, las murgas adultas competirán por un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 600, un tercero de 400 y un premio local de 350 euros.

En cuanto al orden de actuación, será el siguiente: Murga de la Residencia do Maior de Ribeira (“Pasito a Pasito”); comparsa de la Asociación Cultural Alfaia; murgas infantiles: Asociación Cultural Alfaia y Escola de Baile El Tomasón (“¿Nos hemos vuelto locos?”); murgas adultas: Del Club de Pensionistas e Xubilados do Mar de Ribeira (“Puchodomonte”); de la Asociación Cultural Amencer (“España es un circo”); de la Asociación Veciñal Cultural e Prestadora de Servizos á Mocidade de Carreira (“Carreiring Topic”); de la Asociación Habana-Ribeira (“Palomitas de maíz vs flocos de millo”); Os de Sempre, de Porto do Son (“Un país de pandereta”); Asociación A Redonda Vella (“Murga de Castiñeiras”) y Rei Cofradía da Dorna (“Murga da República Dorneira”).



Sesiones de DJ

Por otro lado, el Concello ha informado de que, debido a las malas condiciones meteorológicas que se prevén para la jornada de hoy, la sesión de DJ programada para la noche de este martes en la Praza de Teruel y Bandaorrío será adelantada una hora, por lo que la actuación se realizará a la una de la madrugada.

En cuanto a los otros dos eventos previstos, el Concello mantiene su horario programado: 12 de la noche para la que se realizará en el parque García Bayón y una de la madrugada el que tendrá lugar dentro de la carpa de Entroido ubicada en el Malecón.