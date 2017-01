Diputados de En Marea elevan al Congreso preguntas sobre la solución a los hedores de la EDAR

El problema de los hedores generados por la EDAR de Riveira está traspasando los límites locales y ha llegado a Madrid. Si el otro día era el PSOE riveirense el que llevaba el tema al Senado, ahora son los diputados de En Marea los que han presentado varias preguntas parlamentarias sobre el caso.

Marcos Cal y Antón Sánchez se han interesado por la inversión realizada en la obra, el proceso de licitación y adjudicación, así como por las partidas de las que salió dicha inversión. Por otro lado, preguntaron por las modificaciones realizadas con respecto al proyecto inicial, además de interesarse por el procedimiento que se sigue con las aguas residuales del polígono industrial, para comprobar que estas sean sometidas a depuración antes de ser vertidas a la red.

La cuarta de las cuestiones interpela acerca de a qué parte de la EDAR van las aguas del polígono industrial en particular, “e as augas industriais en xeral”. Los diputados de En Marea quieren conocer también qué tipo de control periódico se realiza de esas emisiones a la Ría, así como las medidas destinadas a evitar vertidos irregulares, “de cara a evitar vertidos ilegais que nos leven a ter que pagar unha nova indemnización, como a que houbo que pagarlle aos bateeiros polos danos causados polas emisións aos seus cultivos”.

En este sentido, también quieren saber los diputados si estas nuevas instalaciones evitarán más multas de Europa por los “inaceptables” niveles de contaminación de la Ría de Arousa y se preguntan cuándo comenzará la Xunta a tomar medidas que alivien las molestias que los vecinos sufren. En este aspecto, preguntan si la administración autonómica depurará responsabilidades “por tan desastrosa xestión” y, finalmente, si está previsto dar información a los residentes y si pueden garantizarles que “unha vez rematadas as reparacións, os problemas dos cheiros e emisión de gases non se volverán repetir”, añaden.