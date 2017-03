BOIRO - Los dueños del camping de Mañóns, que registró un fuego en 2009, creen en la intencionalidad del incendio del lunes

El incendio que a última hora de este lunes afectó al camping situado a los pies de la playa de Mañóns, que regenta la asociación de campista Fatisán, hizo revivir lo ocurrido hace casi ocho años y que dueños tengan el convencimiento de que fue intencionado. Fue el 18 de octubre de 2009 cuando las llamas se llevaron por delante tres caravanas, que quedaron casi reducidas a cenizas, y una caseta de madera también se vio afectada. En aquella ocasión se mascó la tragedia, pues había otros 19 remolques con viviendas, que los Bomberos salvaron. Así lo recordaba ayer la propietaria de la instalación, Manuela Sánchez, junto a su marido, Jorge Da Silva, que hicieron referencia a otro episodio que se registró en octubre de 2008 cuando le prendieron fuego al bar pero los daños fueron escasos.



Del incendio que tuvo lugar hace casi ocho años recordaban que la investigación determinó que se utilizó un acelerante del fuego, que provocó que inicialmente avanzase con rapidez. A la espera de lo que pueda determinar las averiguaciones en curso por parte de la Guardia Civil, en las que está pendiente de analizarse la escena del siniestro por parte de su equipo especializado en la investigación de incendios para esclarecer las causas, mucho se temen que se pudo repetir la misma maniobra. A ello contribuyen las manifestaciones de una vecina de la zona que indicó que en el momento del incendio escuchó un fuerte ruido de un vehículo que huía a toda velocidad, pero que creyó que se trataba de furtivos y que las explosiones que se escucharon lo relacionó con la posibilidad de que anduvieran a tiros.



Respecto al incendio de este lunes, fue una mujer que pasaba por el lugar la que poco antes de las diez y media de la noche avisó de las llamas en el edificio que albergaba el bar del camping, que no funcionaba como tal desde hace tres años y carecía de suministro eléctrico, ya que lo dieron de baja porque tenían el contador con la máxima potencia contratada por la maquinaria que usaban, y sólo tiene uno para iluminar el recinto. Ardieron seis caravanas que había debajo de un cobertizo con techo de láminas metálicas onduladas que se llegó a usar como comedor cuando funcionaba el bar, además del interior de dicho inmueble. La intervención de los equipos de extinción, que permitió controlarlo en una hora y darlo por extinguido en torno a la una de la madrugada, evitó que avanzase hacia unos bungalows cercanos. El jefe del parque de Bomberos de Boiro, Francisco Manuel Sampedro, manifestó que se vivieron momentos de tensión cuando se registró la explosión de dos botellas de camping-gas -una tercera explotó antes- con posterior deflagración, y que esos fueron los momentos de mayor preocupación, pero que lo más importante es que no hubo daños personales.

La dueña del camping y su marido permanecieron durante hora y media declarando en el cuartel de la Guardia Civil de Boiro y tanto antes como después lo realizaron ante los medios de comunicación para insistir en su convencimiento casi absoluto de que el incendio fue provocado y seguidamente manifestó con lágrimas en los ojos que “non sei a quen lle facemos mal. Pechamos o bar e non lle facemos competencia a ninguén. Éramos como unha familia alí dentro, estábase en armonía e xuntándonos en festas nas fins de semana”, precisó Jorge Da Silva. Añadió que si por el fuera cerraría la instalación, porque no ganan para disgustos, “pois este é o país que temos”, a la vez que añadió que “tiñan que deixar actuar á Garda Civil un pouco máis, pois do contrario estaremos traballando para cacos”.



Después de decir que si supiera quien es no dudaría en ir a comprar una escopeta y le pegaría un tiro o lo ahogaría en el mar, Da Silva aprovechó para mandarle un mensaje al autor del incendio de que si es porque tiene interés en la finca “que se poña en contacto con nós para chegar a acordo”.