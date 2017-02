RIVEIRA - Educación aparta del servicio a la docente de Frións con trastorno límite de personalidad

La Consellería de Educación ya tomó una decisión de apartar cautelarmente del servicio docente a la profesora con trastorno límite de personalidad a la que la Policía Nacional de Riveira detuvo el miércoles como consecuencia de la denuncia presentada por una de sus compañeras en el colegio plurilingüe Frións por una presuntas amenazas muy graves -de muerte- que le envió en mensajes de WhatsApp. Fuentes a las que tuvo acceso este periódico indicaron que desde la asesoría jurídica de dicho departamento autonómico habían indicado que el referido cese de la misma era cuestión de horas. Precisaban que el historial que acumulaba esa trabajadora, con numerosos partes de incidencias, a los que se sumaron las supuestas amenazas a compañeros, permitían concluir que no podía continuar en el centro educativo.

Sin embargo, esa decisión no se hizo oficial, pues se estaba a la espera de que la afectada recibiera esa comunicación, de lo cual no había confirmación. Esas mismas fuentes apuntaron que la dirección del colegio Frións le entregó ayer por la mañana un escrito a dicha profesora en el que se le indicaba que debía presentarse lo antes posible en la Inspección Educativa, en donde posiblemente se le daría cuenta de lo acordado. A raíz de que recibió ese comunicado, la destinataria del mismo tomó voluntariamente la decisión de marchar del colegio, por lo que ya no siguió desempeñando su trabajo, algo que tras la decisión adoptada tampoco hará a partir de hoy, pero se desconoce si la decisión tomada tiene fecha de caducidad.

De la decisión se tuvo conocimiento después de que desde la consellería que dirige Román Rodríguez se indicase que, a raíz de la recepción del auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Riveira sobre la profesora detenida, quedó suspendido el expediente disciplinario abierto hasta que se pronuncie el órgano judicial. Respecto al referido auto judicial emitido en relación a la docente acusada por una compañera de amenazas muy graves, se señala que la jueza le prohibió comunicarse con la denunciante y con el director del colegio. Del mismo modo, tras la exploración por parte de la forense, la autoridad judicial acordó la conveniencia de que siga desempeñando con normalidad su vida educativa en la especialidad de Audición e Linguaxe, algo que no podrá hacer tras la decisión de la Consellería de Educación.

Desde la dirección del colegio Frións no se quiso hacer ningún comentario respecto a este caso que tuvo su origen a finales de octubre pasado debido a un supuesto comportamiento irregular por parte de la profesora ahora cesada, pues se indicaba que desatendía las funciones propia de su cargo como especialista en Audición e Linguaxe. Pese a todo ello, desde la ANPA indicaron que había bastante tranquilidad tanto por parte de los profesores como los padres hasta que el pasado fin de semana algunos docentes empezaron a recibir los referidos mensajes amenazantes. Desde la Concellería de Educación de Riveira destacaron la labor realizada por el director del CEIP Frións ante la situación creada, documentando todos los hechos y comunicándolos a la jefatura territorial para que tuviera argumentos de peso para suspenderla de sus funciones.

AGILIZAR LOS TRÁMITES

Herminia Pouso Maneiro, concejala riveirense de Educación, indicó que el miércoles le comunicaron lo sucedido con la detención de la docente que padece trastorno límite de personalidad, así como de la convocatoria urgente del consejo escolar, en el que se informó con detalle de la grave situación. La edil contactó de inmediato con el jefe territorial del mismo departamento autonómico para tratar de que se agilizasen los trámites que permitieran tomar una decisión al respecto, como finalmente así ocurrió.