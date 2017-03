BOIRO - El Ejecutivo de Dieste tumba todas las alegaciones que la oposición presentó al presupuesto de este año

El Ejecutivo local de Boiro rechaza todas las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición al presupuesto del presente ejercicio económicos y que será sometido a aprobación definitiva en el pleno de la corporación municipal que se celebrará a partir de las ocho de esta tarde. En su propuesta al respecto, el alcalde señala que un informe de Intervención establece que no están amparadas por lo marcado al respecto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De todos modos, introduce los códigos de proyecto en el anexo de inversiones, donde se contemplan pavimentaciones de accesos a núcleos de población y vías públicas, aceras en la Avenida da Constitución y en Madalena, renovación de saneamientos, abastecimiento de agua potable y alumbrado en Escarabotiño, cámaras de vigilancia en la casa de cultura e inversiones sin especificar en la red de saneamiento, traídas de agua, alumbrados públicos, parques y jardines, reposición en centros sociales, educativos y culturales.



El motivo del rechazo de las alegaciones se agrega que esas aportaciones “corresponden a motivos de oportunidad que non poden ser valorados pola Intervención municipal”. En las que si entra a valorar es en algunas que presentó ICBoiro, pero para indicar que no se aprecia vulneración en la tramitación del expediente, no se aprecia vicio de nulidad o que no se entiende lo señalado al no precisarse lo que se infringe, entre otros argumentos. Respecto a las alegaciones presentadas por el presidente del comité de empresa señala que también se rechazan todas, con excepción de la relativa a la subvención a dicho órgano por encontrarse recogida en el convenio del Concello y nunca fue ejecutado. En todo caso, añade que en el informe de Intervención no se aprecia problema alguno pese a no recogerse expresamente para el abono de la cantidad correspondiente con cargo a la bolsa de vinculación, y subraya que debe recogerse esa ayuda en el presupuesto.