El Ejecutivo ribeirense baraja cuatro alternativas cambiar de ubicación la parada de taxis

La renovación de la pavimentación para semipeatonalizar el tramo de la Avenida Rosalía de Castro entre la Praza do Concello y la rotonda de la sirena provocará el traslado de la parada de taxis. Hace diez días se reunieron representantes municipales y del sector profesional afectado y se plantearon alternativas. Alguna de las que surgieron quedó descartada, como es la que la situaría en la zona de la Avenida do Malecón entre el cruce con Rosalía de Castro y la Rúa do Sal, pues con motivo de la ubicación de las atracciones de las fiestas de verano tendría que cambiarse. El Ejecutivo local tiene sobre la mesa cuatro alternativas, que estudiará antes de que dentro de un par de meses se celebre otro encuentro para avanzar en el asunto.

La primera que se planteó por parte del alcalde, Manuel Ruiz, fue la de trasladarla de su actual ubicación hacia un lugar muy próximo, en la Rúa de Lugo. En este caso, los taxis accederían hasta allí subiendo por Marcial de Adalid, atravesaría por Cristóbal Colón y descenderían por la Rúa de Lugo, colocándose el primer vehículo a la altura de la sucursal de Abanca. De no haber espacio para todos en un margen se podrían colocar en espera en la parte superior del otro. Otra de las alternativas a estudio en la citada Avenida do Malecón, pero en la zona situada entre la Rúa da Barreira y el mercado municipal, lo que serviría para completar el servicio de pasajeros, pues está previsto que enfrente se levante la nueva estación de autobuses.

Las otras opciones se sitúan cerca del consistorio. Una es la Rúa Mariño de Ribera, donde habría espacio suficiente para todos en un margen y para la que los taxistas se muestran partidarios de que se acceda desde la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, con salida por la Praza do Concello. Y la cuarta posibilidad es la Rúa Otero Pedrayo pues, pese a no ser muy larga para que entren todos en una fila, se plantean soluciones, como anularla al tráfico rodado y sea sólo para parada de taxis con dos hileras. Todavía hay tiempo para analizar las opciones, pues las previsiones apuntan que la obra para semipeatonalizar Rosalía de Castro no empezará nunca antes del próximo verano.