Dos encapuchados roban en la librería LER y el Gely´s y lo intentan en dos tiendas más

Dos encapuchados recorrieron A Pobra do Caramiñal durante la noche del martes en busca de negocios que atracar. Cuatro establecimientos fueron los afectados: El pub Gely´s, la librería LER, las tiendas de ropa Sportmoda y Deportes Maniotas y la tienda de Informática F10, pero los ladrones solo fueron capaces de entrar en los dos primeros.



A lo largo de la noche los delincuentes accedieron al hall de las tiendas de ropa deportiva Sportmoda y Maniotas. “Con alguna herramienta cortante”, según explicaba la responsable del segundo negocio, rompieron el cierre de seguridad de la entrada a los dos locales, dejando tres hendiduras en el mismo. Sin embargo, no lograron acceder. Las trabajadoras no pudieron entrar, a la mañana siguiente, debido a los destrozos ocasionados, que no permitían introducir las llaves, por lo que se vieron obligados a cambiar la cerradura.



Sobre las 23:55, según revelan las grabaciones de las cámaras de seguridad, los encapuchados hicieron una segunda intentona. En este caso fue en Informática F10. Con una piedra intentaron romper el escaparate, pero no fueron capaces: “La piedra se partió antes de romper el cristal”, explicaba el responsable del negocio.



Posteriormente, a eso de las 00:20, los ladrones llegaron a la librería LER. De nuevo con una piedra de grandes dimensiones, “que pesa un quintal”, según explicaba ayer una de las trabajadoras, los delincuentes reventaron el escaparate. “Tiveron que facelo entre os dous”, señalaba la responsable. Posteriormente, uno de ellos, “o outro esperábao fóra, según puidemos ver no vídeo da alarma”, accedió al comercio. Una vez dentro, se hizo con la caja registradora, que contaba solo con calderilla, debido a que ya habían sido advertidos por otros negocios de la “racha” de robos que estaba afectando a la zona. “O máis importante xa o tiñamos da nosa man”. El ladrón también destrozó algunos libros para abrirse paso por el escaparate.



Finalmente, en el pub Gely´s entraron, según su responsable, “a machadas”. Rompieron el candado y la cerradura y una vez dentro destrozaron la máquina tragaperras, cuya recaudación se llevaron. El empleado señalaba que “todos más o menos sospechamos de quiénes son” y apuntaba a gente de la zona. La Guardia Civil se encuentra investigando los sucesos para intentar dar con los responsables de los mismos.