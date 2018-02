Encuentran ADN del “Chiclé” en varias colillas de cigarrillos recogidas en la nave donde fue hallado el cadáver de Diana Quer

Un nuevo y denso informe elaborado en el marco de las investigaciones que se están practicando en relación con el fallecimiento de Diana Quer ha llegado hace unos días al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, que es el que entiende de la causa y de las actuaciones sobre lo sucedido a la malograda joven madrileña. Por el momento no trascendió el grueso del contenido de ese documento, sin embargo si se ha podido saber que en una parte del mismo se recoge que se ha logrado identificar ADN de José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, en algún elemento o resto biológico recogido y extraído del interior de la antigua fábrica de gaseosas “La Pitusa” -reconvertida en almacén de muebles de Maite Rial y ahora en desuso-, ubicada en el lugar de Somoza, en la parroquia de Asados, en el municipio de Rianxo.

Se trata de varias colillas en las que, según indicaron fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, la fuente de ADN es la saliva que dejó la persona que fumó el cigarrillo. El análisis se efectuó sobre el filtro de ese tabaco, que previamente debieron secarse y guardarse en un sobre de papel, y en los que la tasa de éxito o fiabilidad es del orden del 85% y en este caso se ha obtenido el perfil genético que coincide con el del “Chiclé”. Lo que ahora resta por saberse es la validez que pueda tener la misma, así como la capacidad indiciaria o probatoria que tendría ese resultado, más allá de que se pueda fijar que Enrique Abuín estuvo dentro de la nave. También será bastante determinante conocer el cuándo y el por qué de la presencia de ese individuo en ese lugar.

Por el momento, no ha trascendido oficialmente el momento y las condiciones en las que se recogieron esas colillas en las se encontraron indicios de ADN de Enrique Abuín. Se cree que pudo haber sido en la última madrugada del año pasado en que el detenido e investigado condujo a los investigadores hasta el lugar en que les había indicado que estaba el cadáver de la joven madrileña. Pero, no se descarta que fuera uno de los restos biológicos que marcaron los perros en la minuciosa inspección ocular que se llevó a cabo en las instalaciones de la referida nave en desuso de Asados y que fue una de las diligencias solicitada por el abogado ferrolano Ricardo Pérez Lama, que lleva la representación legal de la acusación particular que ejercen de manera conjunta Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel. l